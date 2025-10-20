To tajemnicze miejsce na Podkarpaciu trzeba zobaczyć. Mało kto o nim wie, a skrywa ruiny zamku

Jeśli marzy Ci się odkrywanie ciekawych, tajemniczych miejsc, to Dąbrówka Starzeńska, która skrywa ruiny zamku będzie doskonałym wyborem na wolne popołudnie lub weekend. Nie każdy wie, że kiedyś mieścił się tu ogromny gmach. Dziś, chociaż z zamku zostało niewiele, widok tego miejsca robi ogromne wrażenie.

  • Odkryj tajemnicze ruiny zamku na Podkarpaciu, którego historia sięga średniowiecza.
  • Poznaj losy zamku w Dąbrówce Starzeńskiej, który był świadkiem burzliwych wydarzeń, od "Diabła Łańcuckiego" po zniszczenia wojenne.
  • Dowiedz się, dlaczego to miejsce, mimo zniszczeń, nadal zachwyca i co skrywają jego ruiny oraz okoliczny park.

Zamek z ciekawą historią

Nad rzeką San w miejscowości Dąbrówka Starzeńska znajdują się ruiny zamku, którego historia sięga średniowiecza. Był dumną, okazałą budowlą z rozległym dziedzińcem. Budowę pierwszego dworu rozpocząć miał słynny "Diabeł Łańcucki" czyli Stanisław Stadnicki. Na stałe osiadł tam jednak jego syn, również Stanisław. W latach 1627-1644 dotychczasowy budynek został przekształcony w zamek. Miejsce trafiało w ręce takich rodzin jak Czartoryscy, Ogińscy, Podolscy. Wieś razem z zamkiem zakupił Piotr Starzeński w 1789 roku, a jego rodzina aż do II wojny światowej mieszkała w zamku.

Zamek w Dąbrówce Starzeńskiej zniszczony

W murach zamku znaleźć można było dzieła sztuki i okazałą bibliotekę. Niestety, okupacja sowiecka z 1939 roku przyniosła zniszczenie, a los zamku przypieczętował oddział UPA, który wysadził pozostałości budowli. Od tamtego czasu zamek, a raczej to co z niego zostało popada w ruinę. Miejsce, w którym wznosiła się ta monumentalna budowla przedstawia się bardzo tajemniczo - pośród drzew i krzewów zobaczyć jeszcze można to, co zostało z zamku. Wokół rozciąga się uroczy park, a spacerując można zobaczyć również neoromańską kaplicę grobową z 1905 r. z kryptą ostatnich właścicieli zamku - rodziny Starzeńskich.

Kaplica Starzeńskich

Będąc na miejscu, warto też zobaczyć kaplicę Starzeńskich, do której prowadzi urokliwa aleja grabowa. Spoczywają w niej hrabia Wojciech Albert Starzeński, hrabina Julia Starzeńska oraz ich syn Juliusz Starzeński wraz z żoną Marią. Budowla została oparta na planie dwóch prostokątów. W całość została wkomponowana kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

