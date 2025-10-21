Tragiczny wypadek w Woli Mieleckiej. Nie żyje 57-letni kierowca fiata. Co się stało?

Tragiczny wypadek w Woli Mieleckiej: kierowca fiata zjechał z drogi i uderzył w przepust.

57-letni mężczyzna zmarł na miejscu pomimo natychmiastowej reanimacji.

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora.

Wypadek w w Woli Mieleckiej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 października po godzinie 18:00. Jak informuje podkom. Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, 57-letni mieszkaniec gminy Przecław, kierujący dostawczym fiatem, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem.

- 57-letni kierowca dostawczego fiata, z nieustalonych jeszcze przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust – relacjonuje podkom. Krawczyk.

Siła uderzenia była tak ogromna, że mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym policję i pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji, życia kierowcy nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Woli Mieleckiej

Obecnie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, pod nadzorem prokuratora, prowadzą intensywne śledztwo mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku, wykonali oględziny oraz sporządzili dokumentację. Zebrane materiały dowodowe zostaną poddane szczegółowej analizie.

