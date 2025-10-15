Tragiczny wypadek w Kołaczycach. Nie żyje pieszy

Ofiarą okazał się 55-letni pan Jacek, ceniony nauczyciel II LO w Jaśle, potrącony przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych.

Jego śmierć wywołała falę żalu i wspomnień wśród uczniów i współpracowników, którzy wspominają go jako oddanego pedagoga.

Co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia i jakie są dalsze ustalenia śledztwa?

Wypadek w Kołaczycach. Tragedia na przejściu dla pieszych

Do tego tragicznego wypadku doszło po godz. 6.00 w poniedziałek 13 października w Kołaczycach na Podkarpaciu. Z ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarową scanią, potracił mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Niestety, 55-letni pieszy zginął na miejscu.

Śledztwo sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. W komunikacie przedstawiono najnowsze ustalenia w tej sprawie.

W toku przedmiotowego postępowania ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Ciało pokrzywdzonego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - poinformowała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Śmierć nauczyciela. Żegnają pana Jacka

W śmierć pana Jacka nikt nie może uwierzyć. Zginął ceniony przez uczniów oraz współpracowników nauczyciel.

- Zapamiętamy go jako osobę zaangażowaną w życie szkoły, oddaną swojej pracy. Jego odejście to wielka strata. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi pana Jacka, składając szczere wyrazy współczucia i wsparcia - tak żegna nauczyciela społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Pod pożegnaniem pojawiło się mnóstwo komentarzy: "Wielka szkoda. Super nauczyciel i nie tylko."; "Rozrywa serce. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich." ; "Będziemy go zawsze wspominać. Wspaniały człowiek 😢. Wyrazy współczucia dla rodziny!".