Śmierć Mai i Wiktora. Są wyniki sekcji zwłok. Prokuratura ujawnia porażające informacje

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-10-15 11:14

Śmierć 14-letniej Mai z Rzeszowa oraz 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego wstrząsnęła całą Polską. Poszukiwania nastolatków zakończyły się tragicznie. W Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok nastolatków. Prokuratura przekazała najnowsze informacje.

  • Tragiczne zaginięcie 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora z Rzeszowa i okolic wstrząsnęło Polską.
  • Prokuratura wszczęła śledztwo
  • Ujawniono wyniki sekcji zwłok. Nowe informacje

Przypomnijmy, o zaginięciu 14-letniej Mai z Rzeszowa policjanci zostali poinformowani w piątek (10 października) wieczorem, przed godz. 22.00. Nastolatka rano wyszła do szkoły, jednak do niej nie dotarła. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w piątek przed godz. 18. Od tamtego czasu jej telefon był nieaktywny.

W tym samym czasie policjanci z Sanoka przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego Wiktora, mieszkańca powiatu sanockiego. Funkcjonariusze ustalili, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Niestety, spełnił się najgorszy scenariusz - poszukiwania zakończyły się tragicznie. W sobotę (11 października) odnaleziono ciała Mai i Wiktora.

Polecany artykuł:

"48 Hours Challenge". Nastolatki znikają bez śladu w imię niebezpiecznej mody. …

Śmierć nastolatków. Wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w kierunku czynu z art. 151 Kodeksu karnego – tj. "doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy". We wtorek, 14 października 2025 roku w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok Mai oraz Wiktora. Według wstępnej oceny biegłych przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie.

- Biegły wstępnie ocenił, że przyczyną ich zgonu było uduszenie gwałtowne przez powieszenie. Ponadto w toku sekcji pobrano i zabezpieczono materiał do dalszych badań toksykologicznych, biologicznych i daktyloskopijnyc - przekazał prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura zastrzega, że z uwagi na dobro prowadzonego postępowania oraz z uwagi na rodziny nastolatków, prokuratura nie udziela dalszych informacji w sprawie.

Polecany artykuł:

Śledztwo ws. śmierci Mai i Wiktora. Ważne informacje z prokuratury

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123.
  • pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW
ŚMIERĆ