Tragiczne zaginięcie 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora z Rzeszowa i okolic wstrząsnęło Polską.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Ujawniono wyniki sekcji zwłok. Nowe informacje

Przypomnijmy, o zaginięciu 14-letniej Mai z Rzeszowa policjanci zostali poinformowani w piątek (10 października) wieczorem, przed godz. 22.00. Nastolatka rano wyszła do szkoły, jednak do niej nie dotarła. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w piątek przed godz. 18. Od tamtego czasu jej telefon był nieaktywny.

W tym samym czasie policjanci z Sanoka przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego Wiktora, mieszkańca powiatu sanockiego. Funkcjonariusze ustalili, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Niestety, spełnił się najgorszy scenariusz - poszukiwania zakończyły się tragicznie. W sobotę (11 października) odnaleziono ciała Mai i Wiktora.

Śmierć nastolatków. Wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w kierunku czynu z art. 151 Kodeksu karnego – tj. "doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy". We wtorek, 14 października 2025 roku w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok Mai oraz Wiktora. Według wstępnej oceny biegłych przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie.

- Biegły wstępnie ocenił, że przyczyną ich zgonu było uduszenie gwałtowne przez powieszenie. Ponadto w toku sekcji pobrano i zabezpieczono materiał do dalszych badań toksykologicznych, biologicznych i daktyloskopijnyc - przekazał prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura zastrzega, że z uwagi na dobro prowadzonego postępowania oraz z uwagi na rodziny nastolatków, prokuratura nie udziela dalszych informacji w sprawie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123.

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.