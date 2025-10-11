Tajemnicza śmierć Mai i Wiktora. Czy to wina groźnego trendu z sieci?

Tragiczny finał poszukiwań na Podkarpaciu, gdzie odnaleziono ciała dwójki nastolatków, 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora.

Zaginięcie nastolatków rozpoczęło się w piątek, a ich telefony zamilkły po godzinie 18:00, co wzbudziło podejrzenia o związek z niebezpiecznym trendem.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano policję, straż pożarną i ratowników, a śledczy badają, czy internetowe wyzwanie przyczyniło się do tragedii.

Podkarpaccy policjanci od piątku (10 października) poszukiwali dwojga nastolatków: 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora. Tego dnia nastolatka wyszła z domu do szkoły, jednak nie dotarła tam. Rodzice próbowali skontaktować się z dziewczyną. Rozmawiali z nią przez telefon w piątek około godz. 18. Od tego czasu telefon Mai był nieaktywny.

Mundurowi ustalili, że Maja spotkała się w centrum Rzeszowa z 15-letnim Wiktorem z powiatu sanockiego. Chłopak również był poszukiwany po tym jak jego zaginięcie zgłosili rodzice.

W czynności poszukiwawcze zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. W sobotę (11 października) po południu potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Mundurowi odnaleźli ciała nastolatków. Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Gdy jeszcze poszukiwano 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora, w mediach pojawiały się informacje o niebezpiecznym internetowym wyznaniu, które mieli podjąć zaginieni nastolatkowie.

Policjanci alarmowali, że zaginięcie nastolatków może być związane z trendem, który wcześniej zachęcał młodych ludzi do znikania na kilka dni, aby zdobywać punkty w mediach społecznościowych. Młodzież celowo nie wracała do domów, aby potem porównywać skalę poszukiwań i ocenę "popularności" w mediach.

Źródło: fakt.pl / WP