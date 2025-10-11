Dwoje nastolatków spotkało się w Rzeszowie. Ich rodzice zgłosili zaginięcie. To, co odkryli policjanci, szokuje!

Zaginęli, a teraz tragiczny finał. Ciała Mai i 15-latka odnalezione

Kilkanaście godzin poszukiwań i tragiczny finał. Rzeszowscy policjanci szukali 14-letniej Mai, która zaginęła w piątek (10 października) rano. Nastolatka wyszła z domu, miała dotrzeć do szkoły, jednak nie pojawiła się tam. Ostatni kontakt z rodziną był telefoniczny, w piątek około godziny 18. Od tego czasu telefon Mai był nieaktywny.

W sobotę (11 października) po południu potwierdziły się najbardziej koszmarne przypuszczenia. Podkarpacka policja poinformowała o odnalezieniu ciała 14-letniej Mai.

Co więcej, w tym samym czasie policjanci szukali również zaginionego 15-latka, mieszkańca powiatu sanockiego. Jego rodzice zgłosili zaginięcie. W czynności poszukiwawcze zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

Policjanci ustalili, że 14-latka i 15-latek spotkali się w centrum Rzeszowa. W sobotę po południu mundurowi odnaleźli ich ciała. Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Źródło: Podkarpacka Policja

