Dwa ciała w mieszkaniu w Krośnie. Policja bada sprawę tajemniczej śmierci

W Krośnie, w bloku socjalnym przy ul. Białobrzeskiej, doszło do wstrząsającego odkrycia.

Policja została wezwana po zgłoszeniu, że w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są okoliczności śmierci?

Do dramatu doszło w czwartek, 9 października wieczorem. Jak wynika z informacji przekazanych przez "Fakt" było po godzinie 18:00, gdy zaniepokojona osoba próbowała się dostać do jednego z mieszkań w bloku socjalnym przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Drzwi były zamknięte. O wszystkim powiadomiono odpowiednie służby, w tym policję. Informacje te potwierdzają mundurowi.

- Na tę chwilę mogę potwierdzić, że ok. godz. 18 policjanci zostali zaalarmowani o ujawnieniu zwłok dwóch mężczyzn w jednym z budynków przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Tam są bloki socjalne. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności. Polegały one przede wszystkim na ustaleniu jak najbardziej precyzyjnych i szczegółowych okoliczności tego do czego doszło w tym mieszkaniu - poinformował "Fakt" komisarz Paweł Buczyński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Dramat w Krośnie. Znaleziono dwa ciała

Policjanci szybko ustalili tożsamość zmarłych mężczyzn. Ofiary to 72-latek i 51-latek. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono szczegółowe oględziny.

- Na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach śmierci tych osób. Ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok pozwoli zbliżyć się do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia - podkreśla kom. Paweł Buczyński w rozmowie z "Faktem".

Ciała mężczyzn zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. To właśnie wyniki sekcji mają pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci obu mężczyzn.

źródło: FAKT