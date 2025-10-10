Dwa ciała w mieszkaniu w Krośnie. Policja bada sprawę tajemniczej śmierci

W Krośnie w czwartkowy wieczór, 9 października, w jednym z mieszkań bloku socjalnego przy ul. Białobrzeskiej dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono tam ciała dwóch mężczyzn. Sprawą natychmiast zajęła się policja pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie przyczyn śmierci. Mieszkańcy Krosna są wstrząśnięci.

Do dramatu doszło w czwartek, 9 października wieczorem. Jak wynika z informacji przekazanych przez "Fakt" było po godzinie 18:00, gdy zaniepokojona osoba próbowała się dostać do jednego z mieszkań w bloku socjalnym przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Drzwi były zamknięte. O wszystkim powiadomiono odpowiednie służby, w tym policję. Informacje te potwierdzają mundurowi.

- Na tę chwilę mogę potwierdzić, że ok. godz. 18 policjanci zostali zaalarmowani o ujawnieniu zwłok dwóch mężczyzn w jednym z budynków przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Tam są bloki socjalne. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności. Polegały one przede wszystkim na ustaleniu jak najbardziej precyzyjnych i szczegółowych okoliczności tego do czego doszło w tym mieszkaniu - poinformował "Fakt" komisarz Paweł Buczyński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Dramat w Krośnie. Znaleziono dwa ciała

Policjanci szybko ustalili tożsamość zmarłych mężczyzn. Ofiary to 72-latek i 51-latek. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono szczegółowe oględziny.

- Na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach śmierci tych osób. Ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok pozwoli zbliżyć się do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia - podkreśla kom. Paweł Buczyński w rozmowie z "Faktem".

Ciała mężczyzn zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. To właśnie wyniki sekcji mają pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci obu mężczyzn.

