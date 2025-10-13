Śledztwo ws. śmierci Mai i Wiktora. Ważne informacje z prokuratury

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-10-13 11:46

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo po tragicznej śmierci dwojga nastolatków. Ich ciała znaleziono w sobotę (11 października). We wtorek (14 października) ma się odbyć sekcja zwłok 14-letniej Mai z Rzeszowa oraz 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego.

Super Express Google News
  • Prokuratura w Rzeszowie wszczęła śledztwo po znalezieniu ciał dwojga nastolatków.
  • 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor zaginęli w piątek (10 października), a ich ciała odnaleziono następnego dnia.
  • Pojawiają się spekulacje, że zdarzenie może mieć związek z niebezpiecznym wyzwaniem internetowym.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są nowe ustalenia śledztwa?

Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, nastolatkowie najprawdopodobniej targnęli się na swoje życie. W piątek (10 października) wieczorem, przed godz. 22, rzeszowscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Maja rano wyszła do szkoły, ale nie dotarła tam. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w piątek przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny. W tym samym czasie policjanci z KPP w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego Wiktora, mieszkańca powiatu sanockiego. Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Niestety, w sobotę (11 października) po południu potwierdziły się najgorsze obawy. Odnaleziono ciała 14-latki i 15-latka.

W miejscu ujawnienia zwłok pod nadzorem prokuratora przeprowadzono czynności, w tym szczegółowe oględziny, a także zabezpieczono śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych. Zabezpieczono również urządzenia elektroniczne należące do zmarłych, które zostaną poddane szczegółowej analizie, w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

- mówi cytowany przez Radio Eska Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Pojawiają się hipotezy, jakoby Maja i Wiktor mieli wziąć udział w „48 Hours Challenge – zniknij bez śladu”. O co chodzi? Małoletni mają upozorować swoje zniknięcie i uciec z domu na 48 godzin. Im więcej osób będzie nas szukać, tym więcej punktów należy się "uczestnikom". W „grze” chodzi też o to, aby w internecie pojawiło się jak najwięcej informacji o zaginięciu danej osoby. Jakby tego było mało, ukrywający się małoletni mają robić wszystko, by utrudnić innym poszukiwania.

Prokuratura ze względu na dobro śledztwa i ochronę pokrzywdzonych oraz ich rodzin nie komentuje jednak szczegółów sprawy.

Polecany artykuł:

Odnaleziono ciała poszukiwanych dzieci. Rozdzierające serce słowa matki 15-letn…

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111.
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123.
  • pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Polecany artykuł:

Zaginięcie 16-latków. Joanna i Karol zniknęli bez śladu. Czy to "48 Hours Chall…
POWSZECHNA SŁUŻBA WOJSKOWA - DOBROWOLNA CZY OBOWIĄZKOWA? DEBATA SUPER EXPRESSU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIĘCIE
PODKARPACKA POLICJA
NASTOLATKOWIE