Śledztwo ws. śmierci Mai i Wiktora. Ważne informacje z prokuratury

Prokuratura w Rzeszowie wszczęła śledztwo po znalezieniu ciał dwojga nastolatków.

14-letnia Maja i 15-letni Wiktor zaginęli w piątek (10 października), a ich ciała odnaleziono następnego dnia.

Pojawiają się spekulacje, że zdarzenie może mieć związek z niebezpiecznym wyzwaniem internetowym.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są nowe ustalenia śledztwa?

Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, nastolatkowie najprawdopodobniej targnęli się na swoje życie. W piątek (10 października) wieczorem, przed godz. 22, rzeszowscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Maja rano wyszła do szkoły, ale nie dotarła tam. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w piątek przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny. W tym samym czasie policjanci z KPP w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego Wiktora, mieszkańca powiatu sanockiego. Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Niestety, w sobotę (11 października) po południu potwierdziły się najgorsze obawy. Odnaleziono ciała 14-latki i 15-latka.

W miejscu ujawnienia zwłok pod nadzorem prokuratora przeprowadzono czynności, w tym szczegółowe oględziny, a także zabezpieczono śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych. Zabezpieczono również urządzenia elektroniczne należące do zmarłych, które zostaną poddane szczegółowej analizie, w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

- mówi cytowany przez Radio Eska Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Pojawiają się hipotezy, jakoby Maja i Wiktor mieli wziąć udział w „48 Hours Challenge – zniknij bez śladu”. O co chodzi? Małoletni mają upozorować swoje zniknięcie i uciec z domu na 48 godzin. Im więcej osób będzie nas szukać, tym więcej punktów należy się "uczestnikom". W „grze” chodzi też o to, aby w internecie pojawiło się jak najwięcej informacji o zaginięciu danej osoby. Jakby tego było mało, ukrywający się małoletni mają robić wszystko, by utrudnić innym poszukiwania.

Prokuratura ze względu na dobro śledztwa i ochronę pokrzywdzonych oraz ich rodzin nie komentuje jednak szczegółów sprawy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123.

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.