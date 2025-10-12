Tajemnicza śmierć nastolatków. Szkoła żegna 15-letniego Wiktora. "Niech pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach"

Szkoła w Sanoku opłakuje swojego ucznia, 15-letniego Wiktora, którego ciało w sobotę (11 października) odnalazła podkarpacka policja. Chłopiec był poszukiwany od 10 października, razem z 14-letnią Mają z Rzeszowa. Finał poszukiwań nastolatki również okazał się być tragiczny.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków. 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor nie żyją

Autor: Policja, archiwum prywatne/ Materiały prasowe
  • Podkarpacka policja prowadziła poszukiwania dwójki nastolatków, 14-letniej Mai i 15-letniego Wiktora, którzy zaginęli po spotkaniu w Rzeszowie.
  • Po kilkunastu godzinach intensywnych poszukiwań, w które zaangażowano liczne służby, niestety odnaleziono ciała obojga zaginionych.
  • Tragiczna śmierć Mai i Wiktora wstrząsnęła ich bliskimi i społecznością szkolną; co doprowadziło do tego zdarzenia?

W piątek (10 października) wieczorem, przed godz. 22, rzeszowscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Maja rano wyszła do szkoły, ale nie dotarła tam. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w piątek przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny.

W tym samym czasie policjanci z KPP w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego Wiktora, mieszkańca powiatu sanockiego. Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.

Od tego czasu trwały intensywne czynności poszukiwawcze, w które zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Niestety, w sobotę (11 października) po południu, po kilkunastu godzinach poszukiwań, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Mundurowi odnaleźli ciała 14-latki i 15-latka. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Ze śmiercią Mai i Wiktora nie mogą pogodzić się ich bliscy, ale również znajomi ze szkoły. 15-letniego Wiktora pożegnał Zespół Szkół nr 1 w Sanoku. Nastolatek uczył się tam. - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci jednego z uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Cała społeczność szkolna łączy się w bólu i zadumie z rodziną i bliskimi Zmarłego. W tych trudnych chwilach prosimy o szacunek, ciszę i refleksję. Niech pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach - napisano w mediach społecznościowych w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkoły w Sanoku.

