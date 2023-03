2,5-letni chłopczyk był katowany i gwałcony. Matka i jej partner badani przez zespół biegłych

Tragiczna śmierć Rafała. 27-latek utonął w Sanie. Co wydarzyło się tego felernego dnia?

Dramat maleńkiego dziecka Danyla P. wyszedł na światło dzienne w październiku 2022. 2,5-letni chłopczyk miał być katowany i gwałcony! Dziecko trafiło do KSW nr 2 w Rzeszowie w stanie krytycznym ze szpitala w Stalowej Woli, dokąd z kolei przywiózł go partner matki. Lekarze widząc stan malca, powiadomili policję.

W tej sprawie zatrzymano parę Ukraińców: matkę dziecka, 22-letnią Oksanę P. oraz jej konkubenta, 25-letniego Vitalija S. Charakter obrażeń wskazywał, że matka chłopczyka i jej konkubent od dawna mieli znęcać się nad malcem. Ślady na jego ciele wskazują, że dziecko było bite, wielokrotnie gwałcone i przypalane papierosami. Badania wykazały krwiaka przymózgowego. Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną.

Para została zatrzymana jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania oboje byli trzeźwi. Usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa małoletniego synka kobiety - Danyla P., w kumulacji ze zgwałceniem dziecka ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcaniem się nad „osobą nieporadną z uwagi na wiek” ze szczególnym okrucieństwem. Śledztwo następnie przejęła prokuratura w Tarnobrzegu. Z uwagi na dobro chłopca i wyjątkowo drastyczny charakter jego obrażeń prokuratura nie mówi o szczegółach.

Para decyzją sądów trafiła do aresztów, gdzie wciąż przebywają.

2,5-letni chłopczyk był katowany i gwałcony. Jaki jest jego stan?

Sąd Rodzinny w Stalowej Woli ustanowił dla chłopczyka opiekuna tymczasowego, którego wskazał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym mieście.

Przeprowadzone w szpitalu w Rzeszowie badania wykazały u chłopczyka krwiaka przymózgowego. Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale z malcem, ze względu na jego liczne urazy m.in. głowy, nie było żadnego kontaktu. Zdaniem lekarzy dziecko będzie najprawdopodobniej do końca życia żyło z dużą niepełnosprawnością.

Para Ukraińców badana przez zespół biegłych

Do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie wpłynęła opinia zespołu biegłych: dwóch psychiatrów, psychologa i seksuologa, którzy przeprowadzili już jednorazowe badanie podejrzanych. Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury prok. Andrzej Dubiel, biegli uznali, że po jednorazowym badaniu pary podejrzanych nie są w stanie uzyskać pełnego i ostatecznego rozpoznania ich stanu psychicznego, i że do wydania opinii w sprawie ich poczytalności konieczna jest obserwacja psychiatryczna w warunkach zamkniętych. Aby obserwacja się odbyła, konieczna jest zgoda sądu. Prokurator dodał, że w ciągu najbliższych dni prokuratura wystąpi do sądu z takim wnioskiem.

Obserwacja w warunkach zamkniętych trwa zazwyczaj cztery tygodnie, ale może zostać przez sąd przedłużona na wniosek biegłych. Byłaby przeprowadzona w warunkach szpitalnych aresztu śledczego.

Piotr M. chciał się wysadzić przed komisariatem. Sędzia zmniejszyła mu wyrok. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.