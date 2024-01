Tarnobrzeg. Młody pirat drogowy pędził z zawrotną prędkością przez miasto

Policjanci z drogówki Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu namierzyli i zatrzymali pirata drogowego, który zasuwał przez miasto z zawrotną prędkością 102 km/h. Ograniczenie prędkości w mieście to 50 km/h, a przy koszmarnych warunkach na drodze, prędkość ta powinna być jeszcze mniejsza dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. hamowania.

Oprócz przekroczenia dozwolonego limitu 20-letni kierowca citroena pędząc przez Tarnobrzeg nie zważał na stworzone przez siebie niebezpieczeństwo i wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mogło skończyć się śmiertelną tragedią.

20-latek za swoje przewinienia otrzymał dwa mandaty o łącznej wartości 3000 złotych i 28 punktów karnych. Stracił także prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza zimą, gdzie zmienne warunki pogodowe znacznie utrudniają jazdę, wymuszając na kierowcy szybką reakcję na zaistniałą sytuację. Wyższa prędkość wpływa na dłuższą drogę hamowania, a w przypadku występowania opadów śniegu i śliskiej, mokrej nawierzchni ta droga jeszcze niebezpiecznie się wydłuża. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego-bezpiecznie dojechać do celu." zaapelowała policja.

Spłonęli w aucie, bo staranował ich pirat z BMW