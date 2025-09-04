Tragiczny wypadek samochodowy miał miejsce 3 września pod Jasłem, gdzie samochód wpadł do rowu.

W zdarzeniu zginęła 18-letnia pasażerka, siostra 21-letniej kierującej, która przeżyła.

Policja ustala przyczyny wypadku, a wstępne doniesienia wskazują na niedostosowanie prędkości.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie konsekwencje czekają kierującą?

Śmiertelny wypadek pod Jasłem. Nie żyje 18-letnia siostra kierującej

Nic nie zagraża życiu 21-latki, która trafiła do szpitala z obrażeniami ciała po wypadku samochodowym pod Jasłem. W tym samym zdarzeniu śmierć poniosła jej 18-letnia siostra. Wszystko działo się na na drodze powiatowej pomiędzy Samoklęskami a Czekajem w powiecie jasielskim w środę, 3 września.

Ok. godz. 9.40 kierująca volkswagenem kobieta straciła panowanie nad samochodem, prawdopodobnie nie dostosowując prędkości do warunków panujących na drodze, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji. 21-latka wjechała do rowu i uderzyła w przepust drogowy, wskutek czego auto wylądowało na boku. Jej młodsza siostra, pasażerka pojazdu, zginęła na miejscu.

- Na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jaśle pracowali jasielscy funkcjonariusze. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Droga w miejscu zdarzenia przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego zdarzenia - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

Kierująca volkswagenem 21-latka była trzeźwa.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.