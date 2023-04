30-latka leżała w opuszczonym domu, owinięta we włókninę. Znaleźli ją policjanci

Oto najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Ma 38 liter i 43 znaki. Aż ciężko to zapisać!

30-letnia mieszkanka Głobikowej wyszła z domu 31 marca i ślad po niej zaginął. W związku z tym, że 30-latce zdarzały się w przeszłości podobne sytuacje, początkowo domownicy liczyli, że wróci sama do domu. Kobieta jednak nie wracała, a kiedy jej nieobecność się przedłużała, kilka dni później zaniepokojeni domownicy poprosili policjantów o pomoc w jej poszukiwaniu i zgłosili jej zaginięcie.

Mundurowi wspólnie z mieszkańcem Głobikowej, który zna miejscowe niezamieszkane budynki, sprawdzali okolice oraz pustostany znajdujące się na terenie miejscowości. W taki sposób znaleźli zaginioną 30-latkę.

- Podczas sprawdzenia kolejnego opuszczonego domu, policjanci zauważyli w dachu niewielki otwór. Podjęli decyzję o wejściu do środka - relacjonują policjanci - Po zejściu z poddasza, w niewielkim pomieszczeniu, znaleźli kobietę owiniętą we włókninę. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Kobieta trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy - informują.

