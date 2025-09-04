32-latek holował ciągnikiem rolniczym spalony wrak. Potem szalał w radiowozie

Pijany traktorzysta spowodował kolizję w miejscowości Malinie na Podkarpaciu. 32-letni mieszkaniec gminy Tuszów Narodowy, mając blisko 3 promile alkoholu i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, wjechał ciągnikiem w ogrodzenie prywatnej posesji. Na miejscu interweniowała policja, a agresywny mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Autor: KPP w Mielcu/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło w miejscowości Malinie na Podkarpaciu
  • 32-latek kierował ciągnikiem rolniczym, którym holował spalony samochód.
  • Na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.
  • Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
  • Mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez sąd w Mielcu.
  • Był agresywny wobec policjantów i próbował uszkodzić radiowóz.

Traktorzysta z gminy Tuszów Narodowy zatrzymany. Miał blisko 3 promile i dożywotni zakaz prowadzenia

Do poważnego incydentu doszło w miniony poniedziałek w miejscowości Malinie (woj. podkarpackie). 32-letni mieszkaniec gminy Tuszów Narodowy, prowadząc ciągnik rolniczy, na zakręcie wypadł z jezdni i wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. Uszkodzeniu uległy dwa przęsła ogrodzenia. Jak się okazało, mężczyzna był kompletnie pijany – badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Agresywny wobec policjantów

Na miejscu interweniowali policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie. - Jak ustalili, kierujący ciągnikiem rolniczym, którym holował spalony wrak samochodu, wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji powodując jego uszkodzeni e - informuje podkom. Bernadetta Krawczyk z KPP w Mielcu.  Podczas kontroli mundurowi wyczuli od niego silną woń alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 32-latek od kilku lat posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Mielcu.

Mężczyzna od początku zachowywał się agresywnie i wulgarnie wobec funkcjonariuszy. Podczas transportu do komendy próbował uszkodzić radiowóz, kopiąc jego elementy.

Zarzuty i konsekwencje prawne

Nietrzeźwy traktorzysta został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamania dożywotniego zakazu sądowego oraz spowodowania kolizji drogowej i uszkodzenia mienia.

Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

