9-latek na motorowerze wjechał pod samochód! [ZDJĘCIA]

Łzy cisną się do oczu

Bieszczady. Niedźwiedź zaatakował kobietę! Trafiła do szpitala

Policka z Krosna podaje szczegóły zdarzenia drogowego, do którego doszło 1 marca, przed godz. 14.00 w miejscowości Lubatowa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 9-latek poruszając się motorowerem typu minibike, na skrzyżowaniu dróg, wyjechał przed seata, którego kierująca nie zdołała wyhamować, w wyniku czego doszło do kolizji. Chłopiec wymagał pomocy medycznej i został przetransportowany do krośnieńskiego szpitala. Obrażenia, jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. 33-letnia kierująca seatem była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia pozwoli wyjaśnić prowadzone postępowanie - podaje policja.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.