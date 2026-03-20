Atak na pielęgniarkę i lekarza. Pacjent nożem zaatakował personel w szpitalu

Agnieszka Przystaś
2026-03-20 11:00

Prawdziwy horror przeżył personel szpitala położonego przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. W nocy ze środy na czwartek (18/19 marca 2026) pacjent miał ranić nożem pielęgniarkę! Zraniony został również lekarz, który chciał pomóc koleżance.

Autor: Bell Ka Pang Białe szpitalne łóżko na kółkach w korytarzu, pielęgniarka w turkusowym uniformie idzie w tle. Obraz symbolizuje wyzwania opieki zdrowotnej, w tym finansowanie szpitali i zarobki personelu medycznego. Więcej o tym przeczytasz na Super Biznes.
  • W szpitalu w Rzeszowie doszło do ataku na personel medyczny.
  • Pacjent ranił nożem pielęgniarkę, zraniony został również lekarz, który próbował jej pomóc.
  • Co doprowadziło do tego wstrząsającego incydentu i jakie są jego konsekwencje?

To miał być zwykły dzień w pracy, ale przeistoczył się w koszmar. Do zdarzenia doszło w szpitalu przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Jak poinformował portal nowiny24.pl, pielęgniarka prowadziła rutynowe czynności przy 87-letnim pacjencie. Wtedy wydarzył się horror - pacjent ranił pielęgniarkę nożem, który trzymał na stoliku tuż przy łóżku.

Dramat w szpitalu. Raniona pielęgniarka i lekarz

To jednak nie wszystko, bo raniony został także lekarz, który ruszył na pomoc.

Z informacji przekazanych przez Nowiny wynika, że nie jest pewne, czy pacjent miał świadomość tego, co robi.

Policjanci o całej sprawie zostali poinformowani w czwartek (19 marca 2026), około godziny 6.00. Rzeczniczka KMP w Rzeszowie, podkom. Magdalena Żuk zaznacza w rozmowie z Nowinami, że funkcjonariusze wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

RZESZÓW
SZPITAL