Atak na pielęgniarkę i lekarza. Pacjent nożem zaatakował personel w szpitalu

W szpitalu w Rzeszowie doszło do ataku na personel medyczny.

Pacjent ranił nożem pielęgniarkę, zraniony został również lekarz, który próbował jej pomóc.

To miał być zwykły dzień w pracy, ale przeistoczył się w koszmar. Do zdarzenia doszło w szpitalu przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Jak poinformował portal nowiny24.pl, pielęgniarka prowadziła rutynowe czynności przy 87-letnim pacjencie. Wtedy wydarzył się horror - pacjent ranił pielęgniarkę nożem, który trzymał na stoliku tuż przy łóżku.

To jednak nie wszystko, bo raniony został także lekarz, który ruszył na pomoc.

Z informacji przekazanych przez Nowiny wynika, że nie jest pewne, czy pacjent miał świadomość tego, co robi.

Policjanci o całej sprawie zostali poinformowani w czwartek (19 marca 2026), około godziny 6.00. Rzeczniczka KMP w Rzeszowie, podkom. Magdalena Żuk zaznacza w rozmowie z Nowinami, że funkcjonariusze wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.