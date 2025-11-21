Atak zimy. Chwyci mróz do 9 stopni, a śnieg zasypie południe Polski! Sprawdź, gdzie będzie najzimniej

Sebastian Chrostowski
2025-11-21 11:03

Najbliższy weekend (22-23 listopada) przyniesie uderzenie zimy. W wielu regionach kraju prognozowany jest śnieg, mróz i trudne warunki pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali szczegółową prognozę, która wskazuje na znaczne opady śniegu na południowym wschodzie, a także niskie temperatury i mgły osadzające szadź w innych częściach Polski.

Atak zimy na Warmii i Mazurach

  • Nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę w Polsce, z opadami śniegu na południu i mrozem.
  • Spodziewane jest nawet do 15 cm śniegu w Bieszczadach oraz lokalne mgły i szadź ograniczające widzialność.
  • Temperatury spadną do -9°C, a silny wiatr w górach spowoduje zawieje. Czy jesteś gotowy na zimową aurę?

W nocy z piątku na sobotę (21/22 listopada) śnieg na południowym wschodzie. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Małopolsce i na Podkarpaciu to 5-10 cm, zaś w rejonie Bieszczad ma spaść nawet do 15 cm białego puchu. Opady śniegu miejscami będą ograniczać widzialność do około 500 m. Z kolei na północy kraju popada deszcz ze śniegiem. W zachodniej i centralnej Polsce mgły, osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m.

W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do około -7°C. Miejscami w zachodniej i północnej Polsce -5°C. Najcieplej na krańcach wschodnich i wybrzeżu, gdzie termometry wskażą około zera. - Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty, przeważnie północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne – zapowiada IMGW.

W sobotę (22 listopada) na Podkarpaciu nadal opady śniegu. Na kraju deszcz ze śniegiem. Uwaga na mgły osadzające szadź, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. W ciągu dnia najchłodniej w rejonie podgórskim Karpat. Tam mróz od -5°C do -2°C. Na przeważającym obszarze od -1°C do 3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy kraju z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie przeważnie z północy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne – przewiduje IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę (22/23 listopada) na Podkarpaciu i w Małopolsce może spaść do 8 cm śniegu, w górach do 12 cm. Gdzieniegdzie pojawią się mgły, lokalnie osadzające szadź, mogące ograniczać widzialność do 200 m.

Mroźna noc w całej Polsce. Najzimniej w kotlinach sudeckich, tam lokalnie nawet -9°C. Na północy i zachodzie od -7°C do -4°C. Nieznacznie poniżej zera na południowym wschodzie i nad morzem. - Wiatr słaby, zmienny, tylko na południowym wschodzie okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni, a na północnym zachodzie południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne – informuje IMGW.

W niedzielę (23 listopada) śnieg we wschodniej Polsce. Zachodnia część kraju pogodna. Najchłodniej na Podhalu, tam około -5°C. Na pozostałym obszarze od -1°C na południowym wschodzie do 3°C na zachodzie i wybrzeżu.

Źródło: IMGW

