Bez żadnego powodu uderzył kobietę i dźgnął 42-latka! Dantejskie sceny na ulicach Rzeszowa

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-27 12:19

Policja w Rzeszowie zatrzymała 65-latka, który bez żadnego powodu uderzył w twarz kobietę, a później ugodził ostrym narzędziem mężczyznę, po tym jak ten stanął w jej obronie. Wszystko działo się w biały dzień w rejonie przystanku przy al. Rejtana we wtorek, 26 sierpnia. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany kilka godzin później na ul. św. Kingi.

Rzeszów. 65-latek zatrzymany. Uderzył kobietę bez żadnego powodu i ugodził innego mężczyznę ostrym narzędziem

  • W Rzeszowie doszło do napaści na dwoje ludzi w rejonie przystanku.
  • 65-latek uderzył kobietę, a następnie zranił mężczyznę, który stanął w jej obronie.
  • Napastnik został szybko zatrzymany dzięki monitoringowi i postawie policjanta po służbie.
  • Co czeka agresora z Rzeszowa i jakie będą dalsze konsekwencje tego ataku?

Rzeszów. Mężczyzna, który uderzył kobietę i ranił 42-latka, zatrzymany

Na przesłuchanie i postawienie zarzutów czeka 65-latek z Rzeszowa, który bez żadnego powodu zaatakował dwoje ludzi w rejonie przystanku przy al. Rejtana. We wtorek, 26 sierpnia, przed godz. 13.30 mężczyzna najpierw uderzył w twarz młodą kobietę, a później ugodził ostrym narzędziem 42-latka, który stanął w obronie poszkodowanej. Ranny trafił do szpitala, ale w stanie niezagrażającym życiu.

Rozpoczęły się intensywne poszukiwania napastnika. Policjanci analizowali dostępne zapisy monitoringów obejmujących miejsce zdarzenia oraz ustalili dane osobowe mężczyzny zarejestrowanego na nagraniu. Informacja o zdarzenia wraz z rysopisem napastnika została rozdysponowana wśród wszystkich będących na służbie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Został ogłoszony także alarm dla służb kryminalnych oraz komisariatów miejskich - poinformowała podkomisarz Magdalena Żuk, rzeczniczka KMP w Rzeszowie.

Ok. godz. 16.30 odpowiadającego rysopisowi mężczyznę zauważył st. asp. Marek Dyjak, który zakończył już służbę. Powiadomiony o wszystkim dyżurny zadysponował w rejon ul. Św. Kingi umundurowanych policjantów, którzy zatrzymali poszukiwanego. 65-letni mieszkaniec Rzeszowa, bez stałego adresu zameldowania, został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności, które zostaną przeprowadzone w prokuraturze w Rzeszowie.

Zadźgała ojca pięcioma ciosami nożem. „Zabiłam go, żeby ochronić mamę”

