Blisko 20 mln zł na rozbudowę szkoły. Rzeszowska podstawówka "pęka w szwach"

Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Blisko 20 mln zł będzie kosztować rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Miodowej w Rzeszowie. Założono, że rozbudowa szkoły ma zakończyć się w maju 2026 r.

- Chociaż są wakacje myślimy o warunkach w jakich uczą się dzieci i młodzież. Ruszamy z rozbudową – ogłosił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Szkołę rozbuduje firma Texom, która wygrała przetarg. Firma wcześniej wybudowała krytą pływalnię przy ul. Matuszczaka i halę sportową dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego.

Przebudowa szkoły przy ul. Miodowej w Rzeszowie. Jakie zmiany?

Jakie zmiany przewidziano? Jak podaje PAP, do istniejącego budynku szkoły przy ul. Miodowej zostanie dobudowany trzykondygnacyjny segment. Na każdym piętrze będą po cztery sale lekcyjne i toalety, na parterze także świetlica, a na drugim piętrze biblioteka z czytelnią.

Piotr Bednarski, wicedyrektor wydziału inwestycji w urzędzie miasta przyznał, że rozbudowa szkoły będzie wyzwaniem.

- Musimy wyburzyć część budynku, a w tym czasie, gdy będą prowadzone prace, obiekt będzie funkcjonował – wyjaśnił.

Rzeszowska szkoła pęka w szwach

Rozbudowa szkoły jest konieczna, ponieważ podstawówka pęka w szwach! Uczęszcza do niej blisko 740 uczniów. Chcą do niej uczęszczać nie tylko dzieci z rejonu szkoły, ale również spoza obwodu. Wszystko za sprawą tego, że podstawówka ma oddziały dwujęzyczne. Co z nauką podczas remontu? Część uczniów będzie miała lekcje w innym miejscu. Szkoła wynajęła sale w budynku parafii przy al. Rejtana.

