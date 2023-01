Bon żłobkowy w Rzeszowie. Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek?

Horoskop dzienny na 18 stycznia 2023. Co czeka cię w środę? Ten znak zodiaku powinien się z kimś pogodzić. Wtedy stanie się to!

Bon żłobkowy 2023 w Rzeszowie. Komu przysługuje i ile wynosi?

Rzeszowski Bon Żłobkowy to jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Konrada Fijołka. Program funkcjonuje od września 2021 roku, a jego celem jest pomoc rodzicom tych dzieci, które uczęszczają do żłobków niepublicznych, w których pobierane jest czesne. Ile wynosi bon żłobkowy? Rodzice mogą liczyć na comiesięczny przelew od miasta do 300 zł.

Joanna Wisz, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie tłumaczy, że świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym w Rzeszowie. Ten fakt jest weryfikowany na podstawie I strony zeznania podatkowego osoby wnioskującej. A w przypadku osób, które dopiero przeprowadziły się do Rzeszowa może to być formularz ZAP 3 potwierdzający w Urzędzie Skarbowym zmianę miejsca zamieszkania.

Bon Żłobkowy przysługuje:

matce albo ojcu dziecka,

opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

opiekunowi prawnemu dziecka

osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Bon Żłobkowy przysługuje jeżeli wnioskodawca:

zamieszkuje razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

podlega właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,

jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prowadzi działalność rolniczą, uczy się w szkole ponadpodstawowej w trybie stacjonarnym, studiuje w trybie stacjonarnym lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,

jest stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.

Bon żłobkowy. Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Bon Żłobkowy, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można to zrobić osobiście, w sali obsługi mieszczącej się w budynku ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 4, lub wysłać go tradycyjną pocztą na adres: MOPS Rzeszów, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów. Istnieje możliwość przekazania go także drogą elektroniczną, przez platformę epuap.

- Świadczenie jest przyznawane na okres 4 miesięcy. Po upływie tego czasu wniosek należy złożyć ponownie. Pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym dokument trafia do MOPS. Co istotne, wnioskodawcą musi być ta sama osoba, która jest stroną umowy ze żłobkiem. Oznacza to, że jeśli podpisała ją mama dziecka, to ona powinna złożyć u nas wniosek o bon – tłumaczy Joanna Wisz.

Jak informuje Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta, wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są bezpłatnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 -15:30, a w środy od 7:30 do 17:00. Można je pobrać także ze strony internetowej www.mopsrzeszow.pl. Od września 2021 roku do dzisiaj miasto wypłaciło w ramach bonu 2,55 mln zł. Aktualnie korzysta z niego 600 dzieci.

