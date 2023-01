Rynoplastyka to zabieg, który wcześniej niestety, nie był to możliwy. Szczególnie u buldożka francuskiego, przedstawiciel jednej z wielu ras brachycefalicznych - tzw. ras z krótkim pyskiem. Uroczy wygląd niestety może nieść za sobą również przykre konsekwencje.

-Zaliczamy do nich zespół objawów chorobowych zwanych Obturacyjnym Syndromem Brachycefalicznym Dróg Oddechowych ( w skrócie BOAS), potocznie: Syndrom Ras Brachycefalicznych. W jego skład wchodzą m. in. trzy główne nieprawidłowości: zbyt wąskie otwory nosowe, przerost podniebienia miękkiego, wynicowanie kieszonek krtaniowych. Mogą występować w różnych wariantach, razem lub osobno. Z reguły problem zaczyna się od zwężonych nozdrzy, które zaburzając ciśnienia powietrza i prawidłowy jego przepływ w obrębie górnych dróg oddechowych nasilają objawy pozostałych zmian. Każda z powyższych nieprawidłowości wymaga odrębnej interwencji chirurgicznej - informowali przemyscy weterynarze.

Niestety, wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu syndromu ras brachycefalicznych. Jego bagatelizowanie wiąże się ze stałym pogłębianiem choroby rzutując tym samym na ciągłe nasilanie się objawów niewydolności oddechowej, a w konsekwencji również niewydolności układu krążenia. Powoduje to w ostateczności znaczne skrócenie długości życia pacjenta. Tylko skuteczna interwencja chirurgiczna jest w stanie zatrzymać postęp choroby, poprawić komfort codziennego funkcjonowania i wydłużyć życie psa.

-Pamiętajmy, że przedstawiciele ras brachycefalicznych (buldogi, mopsy, maltańczyki, pekińczyki, boksery itd.) to pacjenci z automatu zaliczani do pacjentów podwyższonego ryzyka anestezjologicznego. W związku z tym zalecane jest, aby przygotowanie do znieczulenia i samo znieczulenie przeprowadzone było przez doświadczonego i certyfikowanego anestezjologa. Zawsze zapytaj o profesjonalną opiekę anestezjologiczną w swojej placówce weterynaryjnej. Zachęcamy do konsultacji chirurgicznych i anestezjologicznych przed zabiegiem- podsumowali weterynarze, którzy operowali nosek buldoga francuskiego.

