Burze i ulewy nie odpuszczają, a po weekendzie kolejny cios. A już miało być tak dobrze

Burze i deszcz na północy Polski. IMGW ostrzega

Przełomu w pogodzie nie widać. Ciemne chmury, deszcz i burze to już właściwie stały obrazek lata 2025 w Polsce. Czy coś zmieni się w najbliższych godzinach? Niestety, nie mamy dobrych wieści dla zwolenników gorąca i słońca.

Jak dowiedzieli się od IMGW dziennikarze Radia Eska, aktualnie na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przeciw burzom i opadom deszczu. - Opady lokalnie do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km/h – informuje Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

Na północy kraju, gdzie ma padać i grzmieć, temperatura maksymalna w granicach 19-23 stopni Celsjusza. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum 24-26 stopni Celsjusza, a najcieplej na południu kraju, tam 27 stopni.

Środa (23 lipca) zapowiada się na kolejny deszczowy i burzowy dzień w Polsce. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północy kraju, w centrum 27 stopni, a na południowym wschodzie aż 30 stopni Celsjusza. Aby odpowiednio przygotować się na burze i uchronić przed jej skutkami, warto na bieżąco śledzić prognozy pogody.

⚠️UWAGA⚠️‼️NAJNOWSZE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Silny deszcz z burzami stopień 1🟡i 2🟠Burze i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym do 60mm. Porywy wiatru w burzach do 70km/h, miejscami gradWażne:2025-07-22 07:37 do 2025-07-22 22:00👉https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/jTIAlpW4wi— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 22, 2025

Temperatury w dół. IMGW podało datę ochłodzenia

Co z pogodą w kolejnych dniach? - Do końca tygodnia i w weekend przelotne opady deszczu, lokalnie burze i porywisty wiatr. Temperatury do 29-30 na południowym wschodzie kraju, w centrum 26-29 stopni, na północy 21-23 – zapowiada Agnieszka Prasek w rozmowie z Radiem Eska.

Rzeczniczka IMGW dodaje, że od poniedziałku (28 lipca) spodziewane jest kolejne ochłodzenie. Polacy lipca 2025 raczej nie będą pamiętać z powodu ładnej pogody. Pozostaje czekać na pogodowy przełom w sierpniu.

Źródło: Radio Eska / IMGW

🌊 Planujesz urlop nad polskim morzem w dniach 21–27 lipca? 🌞Sprawdź, jaka pogoda czeka Cię nad Bałtykiem! (...) 🔹 Co z temperaturą wody?🔹 Kiedy spodziewać się burz?🔹 Czy sinice będą przeszkadzać w kąpieli?#IMGW #pogoda #Bałtyk #wakacje👇https://t.co/Z4NPMbTdYp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 22, 2025

