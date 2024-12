Bożonarodzeniowy jarmark w Rzeszowie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w okresie świątecznym. W tym roku został oficjalnie otwarty w piątek, 6 grudnia, w ramach Świątecznego Miasteczka i potrwa do 6 stycznia 2024 roku.

Jarmark odbywa się na Rynku w centrum miasta. Można tam poczuć prawdziwą magię świąt! Wokół licznych straganów rozbrzmiewa muzyka świąteczna, a tysiące lampek tworzy niepowtarzalny nastrój. Nie brakuje również atrakcji jak np. karuzele, chatka świętego Mikołaja, czy świąteczne iluminacje na niepowtarzalne zdjęcia.

Jarmark Świąteczny w Rzeszowie to doskonała okazja, by nie tylko miło spędzić czas, ale też zaopatrzyć się w wyjątkowe prezenty dla najbliższych. Przy okazji można również spróbować pysznych potraw i napojów, takich jak grzane wino, oscypki, bigos czy pierogi.

Jarmark Świąteczny w Rzeszowie. Ceny

Czy ceny zmieniły się od minionego roku? Sprawdziliśmy to!

Porównaliśmy ceny na jarmarku z tymi z lat ubiegłych. I tak w 2022 za grzane wino trzeba było zapłacić - 15-18 zł, w 2023 - 15-20zł, a w tym roku to ok. 17 zł. Grzane piwo w 2022 kosztowało - 15 zł, rok później było w podobnej cenie w tym roku trzeba zapłacić ok. 17 zł. Grzańce bezalkoholowe mają podobne ceny jak w latach ubiegłych. Wino w 2022 i 2023 kosztowało - 15 zł, w tym roku ok. 17 zł. Za grzane piwo bezalkoholowe w 2022 roku trzeba było zapłacić 15 zł, w 2023 podobnie, w tym roku jest to 17 zł. Gorąca czekolada w 2022 roku kosztowała od 15 do 20 zł, rok później ceny wyglądały podobnie, obecnie od 10 zł za mniejszy kubek do 20 zł. Kawa w 2022 i 2023 była za 10 zł, obecnie za 12 zł. Ceny herbaty zimowej wahały się od 10 zł wzwyż (różne pojemności) w 2022 roku, w 2023 roku podobnie, obecnie herbata rozgrzewająca kosztuje od 14 zł wzwyż. Żurek w latach ubiegłych kosztował 15 zł, teraz 17 zł. Pierogi w 2022 i 2023 kosztowały 20 zł w tym roku 22 zł. Tak samo wyglądają ceny bigosu, czyli podrożał względem ubiegłych lat o 2 zł za porcję. Świąteczne langosze w 2022 można było kupić od 18 do 25 zł, tak samo rok później, obecnie ich cena zaczyna się od 25 do 33 zł. Proziaki z dodatkami w 2022 kosztowały ok. 18 zł, w 2023- ok. 24 zł, obecnie od 17 zł wzwyż. Grillowany oscypek w ubiegłym roku był za 6 zł w tym roku możemy go dostać za 7 zł. W 2023 roku za słodkie kurtosze trzeba było zapłacić - 15 zł plus 5 zł kremy, obecnie cena kremu się nie zmieniła, ale cena „sprężynek” poszła do góry o 5 zł. Pierniki świąteczne nie zmieniły swojej ceny przez te 3 lata i ciągle za sztukę trzeba zapłacić ok. 10 zł. Pajda chleba ze smalcem w 2023 roku była za 10 zł, w tym roku to ok. 13 zł. Również popcorn od 3 lat trzyma swoją cenę ok. 10 zł.

Na tegorocznym jarmarku w dniu otwarcia dużą popularnością cieszyła się grillowana kiełbasa od 15 do 24 zł, oraz słodycze, gdzie za jedną pralinkę trzeba zapłacić ok. 5.50 zł, domowe konfitury powyżej 20 zł, pieczone orzechy w miodzie 34 zł, zaś tradycyjne orzeszki kosztowały 7 zł za sztukę. 4 sztuki ręcznie robionych trufli dostaniemy za 25 zł, a jeśli skusimy się na 9 sztuk- 56 zł. Ręcznie wykonywane bombki choinkowe możemy kupić już od 18 zł wzwyż, a ozdoby choinkowe hand made zaczynają się już od 8 zł! Kołem młyńskim możemy jednorazowo przejechać się za 20 zł, a bilet na dziecięce karuzele kupimy za 15 zł.

Oprócz tego jest wiele nowości względem lat ubiegłych. Warto odwiedzić dla wspaniałego klimatu.