Ceny pączków na Podkarpaciu. Ile zapłacimy za słodkości w tłusty czwartek?

Tzw. tłusty czwartek to tradycja wywodząca się jeszcze z czasów pogańskich. Wówczas miało to symbolizować pożegnanie zimy i ciężkie tłuste rozgrzewające potrawy zamienić na te lżejsze, wiosenne. W tym okresie szczególnym pożądaniem miały cieszyć się właśnie te najbardziej tłuste dnia, jak mięso pod każdą postacią czy bigos. Popularne miały być także pączki z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną.

W kuchni polskiej pierwsze pączki smażono najczęściej na smalcu i podawano ze skwarkami. Tradycja tłustego czwartku i jedzenia pączków w wersji słodkiej zawitała do naszego kraju w XVI wieku. Dzień ten był początkiem tzw. „tłustego tygodnia”, czasu zabaw i obfitego jedzenia. Po nim następował Wielki Post, podczas którego nie jedzono mięsa, produktów odzwierzęcych oraz słodkości, dlatego był to czas, kiedy naprawdę trzeba było się najeść by najbliższe tygodnie do Wielkanocy były łatwiejsze do zniesienia. Pączki w tamtym czasie były zupełnie inne niż te, które kupujemy dzisiaj. Przede wszystkim były bardzo twarde, niektóre z nich zawierały orzech lub migdał. Kto trafił na pączka z dodatkiem, według przesądu miał żyć w szczęściu i dostatku przez cały najbliższy rok.

Tłusty czwartek. Ceny pączków na Podkarpaciu

Obecnie również wielu z nasz wierzy, że pączki przyniosą dobrobyt do końca roku i tradycja nakazuje zjeść przynajmniej jednego w tłusty czwartek. Ile trzeba zapłacić za taki kawałek słodkości? Pączki marketowe w całej Polsce dostaniemy już za kilkanaście groszy - zazwyczaj kupowane w dużych zestawach. Pączki rzemieślnicze dostaniemy w dużo wyższych cenach sięgających nawet ponad 30 zł za sztukę. Ich jakość jednak jest zdecydowanie wyższa.

Częstą ceną za sklepowe pączki jest kwota ok. 2- 4 zł za sztukę. To wypieki zdecydowanie lepszej jakości niż te za kilkanaście groszy. Obecnie rarytasem są pączki z modną dubajską czekoladą. Te są również najdroższe, wyższe ceny mają też pączki z nadzieniem pistacjowym.

Najczęściej na Podkarpaciu spotykaliśmy się z ceną ok. 5-12 zł za pączka z cukierni, jednak ogrom dobrych wypieków pączkowych można dostać już za cenę ok. 3.50 do 6 zł za sztukę. Te najbardziej wymyślne zaczynają się od kilkunastu złotych wzwyż.

Ponoć dzisiaj nie tuczą. A jak znajdziemy takiego, który będzie się wydawał najlepszy dla nas, to warto podtrzymać tradycję, odstać swoje w pączkowej kolejce w najbardziej kultowych miejscach i zjeść wyczekiwanego pączka. Smacznego!