Pączki za darmo na tłusty czwartek! Gdzie i kiedy?

Pączki za darmo na tłusty czwartek 2025. Gmina Gorzyce na Podkarpaciu organizuje wielką akcję

Tłusty czwartek w 2025 roku obchodzimy już jutro, 27 lutego. W tym dniu miliony Polaków rzucą się do cukierni i marketów, by kupić i spałaszować chociaż jednego pączka, a niektórzy zrobią nawet własne, domowe pączki. Nie każdy wie, że w pewnym miejscu w Polsce można odebrać pączka za darmo. Tym miejscem jest Pączek Gorzycki, naprawdę dokładnie tak nazywający się przysiółek miejscowości Gorzyce na Podkarpaciu. Władze lokalne promują swój region rozdając i sprzedając słodkie przysmaki. Pączki będą rozdawane w czwartek od godz. 10 przy drodze wojewódzkiej nr 854, relacji Gorzyce-Wrzawy. Oczywiście do wyczerpania zapasów. Poczęstunek darmowy będzie miał swoje granice, a większe ilości gorzyckich przysmaków będzie można już zakupić na kiermaszu, tak by dla wszystkich starczyło.

Wójt: "Zapraszam do Pączka Gorzyckiego, bo w ten dzień epicki najlepszy pączek gorzycki"

"Pączek Gorzycki to jedyne takie miejsce w Polsce, dlatego tym bardziej w tłusty czwartek zapraszam do Pączka Gorzyckiego, bo w ten dzień epicki najlepszy pączek gorzycki" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy. Jak dodała pomysłodawczyni wydarzenia i rzeczniczka Urzędu Gminy Gorzyce, Monika Zając, akcja ma promować gminę i zarazem pomóc uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach, którzy chcą środki z kiermaszu przeznaczyć na stworzenie własnego szkolnego studia nagrań. "Chcemy spełnić marzenie uczniów, dlatego wspólnie z Urzędem Gminy Gorzyce oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami przygotowujemy taki kiermasz" – powiedziała Monika Zając. 600 pączków upieką panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach i Stowarzyszenia Zalesianki oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Będą miały nadzienie z róży i z marmoladą, ale będzie też trochę modnych pączków... dubajskich.

Sonda Ile pączków planujesz zjeść w tłusty czwartek? Tylko 1 Maksymalnie 3 Ani jednego, wolę faworki

Autor:

Tłusty czwartek w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak wyglądał? Rozwiąż QUIZ Pytanie 1 z 9 Jakiego składnika często brakowało pączkom? cukru smalcu marmolady wszystkie odpowiedzi są poprawne Następne pytanie