Ciało Damiana Sobola jest już w Polsce. Zabił go izraelski pocisk

Ciało Damiana Sobola jest już w Polsce. Rząd domaga się odszkodowania dla rodziny wolontariusza

Ciało Damiana Sobola, pochodzącego z Przemyśla wolontariusza organizacji World Central Kitchen, wróciło już do Polski. O tym fakcie poinformował wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Podkreślił on, że polska strona domaga się od Izraela pełnej współpracy przy wyjaśnianiu okoliczności tragedii, ukarania winnych oraz wypłaty odszkodowania rodzinie zabitego przez izraelskie wojsko Polaka. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

- Dzięki błyskawicznym działaniom naszej służby konsularnej w Tel-Awiwie i w Egipcie, doprowadziliśmy do tego, o czym mogę zakomunikować, że ciało śp. Damiana Sobola znalazło się już w Polsce. (...) W związku z przejęciem następnie przez Izrael pełnej odpowiedzialności za to tragiczne zdarzenie, Polska domagała się i domaga wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec instytucji i osób odpowiedzialnych za to wydarzenie jak również zadośćuczynienia pogrążonej w żałobie rodzinie - powiedział w sejmie wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Poniżej dalsza część artykułu.

Uczczono pamięć Damiana Sobóla. Wolontariusz zginął w Strefie Gazy

Jak zginął Damian Soból?

Damian Soból, wraz z innymi wolontariuszami World Central Kitchen, brał udział w misji humanitarnej w Strefie Gazy. Konwój, którym poruszał się Polak został zaatakowany przez wojsko izraelskie (IDF). Z wyjaśnień strony izraelskiej wynika, że śmierć wolontariuszy WCK był wynikiem błędnej identyfikacji celu, która zapoczątkowała serię tragicznych w skutkach pomyłek izraelskich wojskowych. W wyniku tego pociski zostały wystrzelone w trzy pojazdy WCK, a śmierć ponieśli wszyscy wolontariusze uczestniczący w misji oraz ich palestyński kierowca.

Po zdarzeniu dwaj izraelscy wojskowi zostali zwolnieni ze stanowisk, a kilku innych otrzymało nagany. Nikt natomiast nie poniósł konsekwencji karnych.

W sprawie śmierci Damiana Sobola śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Postępowanie jest prowadzone w kierunku kwalifikowanego zabójstwa (art. 148 par. 2 pkt 4 kodeksu karnego).

