Cyprian walczy o życie. Został zaatakowany przez nożownika

Do scen grozy doszło w Stalowej Woli. Tam, w okolicach garaży przy ul. Popiełuszki 18-letni Wiktor S. miał zadać ciosy nożem 27-letniemu Cyprianowi. Jak podaje prokuratura motywem zbrodni miała być zazdrość o dziewczynę. 27-latek trafił do szpitala.

- Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi śledztwo przeciwko 18-letniemu Wiktorowi S., podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa 27-letniego Cypriana C. Do zdarzenia doszło w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych w Stalowej Woli w obrębie garaży znajdujących się przy ul. Popiełuszki. Tłem zajścia była zazdrość o dziewczynę. Mianowicie 18-latek motywowany tą okolicznością przy użyciu noża zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu szereg obrażeń w klatkę piersiową oraz w plecy- poinformował nas w czwartek szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli prok. Adam Cierpiatka.

Wstępnie nie ustalono, by 18-latek był pod wpływem alkoholu, zabezpieczono jego krew do badań.

Prokuratura zarzuca 18-latkowi usiłowanie zabójstwa, co jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Nożownik w Stalowej Woli. Mieszkańcy w szoku

Mieszkańcy są wstrząśnięci dramatem. Zwracają uwagę na to, że w okolicach garaży często dochodziło do podejrzanych zdarzeń, dlatego zainstalowano monitoring. Często też wzywano tam policję.

Wszyscy zgodnie uważają Cyryla (27 l.), ofiarę nożownika za spokojnego chłopaka. Zwracają uwagę, że zawsze był grzeczny. Chętnie z każdym rozmawiał. Młody mężczyzna posiada samochód i motocykl, których wszyscy w okolicy mu zazdroszczą, ale jak wynika z informacji prokuratury to zazdrość o dziewczynę miała być motywem zbrodni.

- Dla mnie to jest szokujące, co się stało. O dziewczynę? Takie coś zrobić chłopakowi? To jest nienormalne - mówi nam jedna z mieszkanek osiedla.

- Ja już wczoraj słyszałam, że to jest przez dziewczynę. Nie wierzyliśmy w to, co się stało - dodaje.

Cyprian walczy o życie w szpitalu. Z naszych ustaleń wynika, że Wiktor S. oraz Cyprian C. nie znali się.

- Mam informację ze Szpitala Powiatowego ze Stalowej Woli, że aktualnie stan pokrzywdzonego choć ciężki, jest ustabilizowany - informuje nas prokurator Cierpiatka.

