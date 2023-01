Czekoladowy Jurek na sprzedaż! Rzeszów gra z WOŚP [GALERIA]

W tym roku Orkiestra gra pod hasłem : Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Dlatego WOŚP chce kupić potrzebny sprzęt, aby tych zgonów było jak najmniej. W akcję co roku włącza się tysiące przedsiębiorców, włodarzy i osób zaangażowanych, które chcą wesprzeć działania Orkiestry. na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka gra też Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, który zaprasza do licytacji wyjątkowego obrazu z wizerunkiem Ratusza, który został wykonany z okazji święta 669-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa oraz postaci Jurka Owsiaka, która powstała specjalnie na potrzeby aukcji. Za całość odpowiedzialna jest Cukiernia Julian Orłowski & Kazimierz Rak z Rzeszowa.

„Cukiernia Julian Orłowski & Kazimierz Rak, to jedna z najpopularniejszych rzeszowskich manufaktur słodkości, gdzie wszystko wykonywane jest ręcznie i z miłością. Rzemieślnicy z Miodowej stworzyli niesamowitą rzecz.

-Panowie cukiernicy pracowali nad poszczególnymi elementami w sumie ponad 20 godzin. Wykorzystali do ich powstania 7 kg czekolady oraz 1,5 kg marcepanu. I to wszystko może być pyszną własnością osoby, która wygra licytację. Dlatego serdecznie zapraszam do podbijania! Osoba, która wygra licytację, zabierze do domu czekoladową rzeźbę – obraz oraz postać Jurka Owsiaka. Wspólnie gramy dla WOŚP!- zachęcał Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Niezwykłą czekoladową figurkę ze słodkim obrazem Rzeszowa można licytować na portalu allegro. Link do licytacji TUTAJ. O czekoladowego Jurka Owsiaka można walczyć do 31 stycznia.

W ramach 31. Finału Fundacja WOŚP planuje kupić:

-urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF-analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności-analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego-zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych-systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń-komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych