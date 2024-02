Przy samochodzie z którego sprzedawane są wyroby z masarni ciągle jest kolejka. Osoby kupujące cały czas żartują z galarety, przez którą 3 osoby trafiły, do szpitala, a 54-letni mężczyzna zmarł. Pytamy, czy mieszkańcy nie boją się kupować mięsa z ulicy, bo każdy o aferze słyszał. Opinie są zaskakujące!

- Ja tu zawsze kupuje, nigdy nic nie było, jest zdrowe smaczne, co ma się stać!?- mówi jeden z mężczyzn

-Teraz mieszkam w mieście u syna, ale za dzieciaka to wszyscy na wsi mieszkaliśmy. Świnie się biło w każdym domu i nie było żadnego problemu, a warunki nie raz nie były jak to się dzisiaj mówi sterylne. Robione bez rękawiczek, wyroby wrzucano do miski, która stała na ziemi, a świnia wisiała na haku przy stodole. Na litość boską, ktoś musiał dodać jakiejś trucizny do tej galarety, że by po zjedzeniu kawałka ludzie mdleli, albo umierali. Przecież to jest niemożliwe żeby nawet z brudu tak się stało. Nowiczok to tak może działać, a nie zwyczajne rzeczy co się do mięsa daje. Ja myślę, że ktoś to musiał zatruć. Skoro ludzie od lat robili mięso, wędliny to umieli to robić. Na pewno nie daliby nic niedozwolonego- dodał inny straszy mężczyzna.

-To głupota i porażka! Ja kupuje mięso dla rodziny tutaj na targu. Dzieci jedzą i nie było ani razu tak, żeby komuś nie smakowało, a co dopiero, żeby coś się stało. Straszenie ludzi i tyle!- mówiła inna kupująca

- Czego mam się bać tu kupować, przecież to mięso to nie u nas sprzedawali takie felerne. Z resztą nie wiadomo co w nim było. Czytałem, że jod kiełbasiany to by tak szybko nie zadziałał. Może to jakiś spisek, żeby nie kupować u rolników, bo oni teraz protestują. To wszystko może mieć drugie dno, a my się nie dowiemy- dodał kupujący.

- Jaka obawa, żeby kupić coś tutaj? Przecież widać, że mięso jest porządne. Galarety pozamykane, wszystko jak trzeba- podsumowała kobieta.

Samochód na targu z którego sprzedawane było mięso pojawia się cyklicznie w dni targowe w różnych częściach Podkarpacia. To auto z zarejestrowanej masarni z powiatu leżajskiego. Pracownik, który sprzedawał mięso zapewniał, jest przebadane przez służby i dopuszczone do sprzedaży. Przy aucie cały czas ustawiają się kolejki. Wśród oczekujących ciągle było słychać dygresje o mięsie z Nowej Dęby, ale sprzedaż nie spadła.