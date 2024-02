Rodzina pięcioraczków z Horyńca pakuje się do Tajlandii! Wyprowadzka z Polski już niedługo

To będzie czas wielkiego zauroczenia! Horoskop weekendowy łaskawy dla tych znaków zodiaku. Kluczem przepowiedni jest to [24.02.-25.02]

Rocznica śmierci 24-letniego Mateusza z Trzebuski na Podkarpaciu

Smutne informacje o śmierci młodego piłkarza w mediach społecznościowych w 2023 roku opublikował klub Herkules Trzebuska. Koledzy zmarłego wyrazili ogromny żal z powodu jego przedwczesnej śmierci, a rodzinie przekazali najszczersze kondolencje.

- Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje, że dziś nad ranem odszedł od nas nasz zawodnik Mateusz (...). Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Prosimy o modlitwę za dusze zmarłego Mateusza. Zostaniesz na zawsze w naszej pamięci [*] - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w niedzielę.

Wcześniej Mateusz z Podkarpacia grał w klubie KS Plantator Nienadówka, który również postanowił go pożegnać we wzruszającym wpisie. Wspominali, jaki był za życia i jak bardzo będzie im go brakować.

- Bardzo trudno jest pisać takie posty, zwłaszcza gdy wspominamy tak młodego i energicznego Człowieka. Z wielkim żalem i smutkiem dotarła do nas informacja o śmierci naszego byłego zawodnika, a zarazem brata naszego napastnika i przyjaciela. W dniu dzisiejszym w wieku 24 lat odszedł od nas Mateusz (..). Rodzinie oraz najbliższym Mateusza składamy najszczersze kondolencje i łączymy się z nimi w modlitwie... Spoczywaj w pokoju Mateusz [*] - przekazał klub w niedzielę (26 lutego 2023). Wpisy klubów o śmierci Mateusza zostały usunięte po jego pogrzebie

Ciało młodego piłkarza spoczęło na cmentarzu w rodzinnej Trzebusce na Podkarpaciu. W ostatniej drodze towarzyszył mu tłum zrozpaczonych przyjaciół i rodziny. Po pogrzebie Mateusza w mediach społecznościowych Klubu Sportowego Plantator Nienadówka pojawił się post w którym czytamy podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej 24-latka.

- Moi drodzy! W imieniu Maćka (brat zmarłego - przyp. red.) oraz Jego Rodziny chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za Waszą pamięć, każde słowo otuchy, za każdą modlitwę oraz przede wszystkim za Waszą jakże liczną obecność zarówno znajomym, jak i wszystkim innym podczas ostatniego pożegnania Mateusza! Niech odpoczywa w pokoju wiecznym ! [*] - czytamy.

Rok od tej tragedii uśmiechnięta twarz Mateusza patrzy na odwiedzających jego mogiłę, a data urodzenia i śmierci podkreśla, że młody piłkarz miał tylko 24 lata ziemskiego życia. Do tej pory nieustannie na jego grobie płoną znicze od bliskich. Zobacz galerię.

Rok od śmierci piłkarza Mateusza z Trzebuski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.