Obchody Semana Santa w Hiszpanii praktykowane są od około XVI wieku, kiedy Kościół chciał przedstawić historię Męki Chrystusa w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Wówczas uznano, że najlepszym sposobem na to będą uliczne procesje. Niektóre uroczystości odbywały się jednak wieki wcześniej. Jedna z najstarszych uroczystości Semana Santa w Hiszpanii miała miejsce w Salamance, a najwcześniejszą procesję pokutną datuje się na 1240 rok.

Za organizację tych widowiskowych procesji odpowiedzialne są bractwa pokutnicze – cofradías lub hermandades, których obecnie w Hiszpanii jest około 60. Najstarsze, "El Silencio" (Cisza), powstało w 1340 roku. Ich członkowie organizują procesje we wszystkie dni Wielkiego Tygodnia. Najbardziej tradycyjne bractwa do tej pory nie przyjmują w swoje szeregi kobiet. Z reguły członkami bractwa zostają osoby duchowne, jak i świeckie, należące do konkretnych parafii. Każde bractwo posiada wewnętrzny kodeks, różnią się między innymi kolorami szat, insygniami czy dodatkami. Można to zaobserwować w trakcie Wielkiego Tygodnia, kiedy każdego dnia możemy oglądać inne stroje i platformy. Bractwa, które postały około XV wieku odpowiedzialne były za pogłębianie religijnego życia jak i pomoc potrzebującym. Przynależność do takich bractw utrzymuje się z pokolenia na pokolenie. Dziś największe parafie skupiają nawet kilka tysięcy członków i to właśnie oni aktywnie uczestniczą w procesjach. Najbardziej charakterystyczni są nazarenos odziani w szaty pokutne. Na głowach mają spiczaste kaptury zasłaniające im całą twarz, z wyjątkiem otworu na oczy. Niosą długie świece, krzyże lub insygnia bractwa.

Stroje członków bractw to jedna z najbardziej intrygujących rzeczy w znanych na całym świecie procesjach. Ogromne platformy, które niosą zwane pasos zawsze wzbudzają zachwyt uczestniczących w paradach osób. Na platformach ustawione są figury Chrystusa, Matki Boskiej oraz scenki pasyjne.

Procesje odbywają się ulicami miast ludzie przynoszą swoje krzesła, czy w trakcie takiej procesji wychodzą do baru i wracają. Na straganach można kupić słodycze, oraz drobne przekąski. Niektóre procesje trwają całą noc, wiele kończy się długo po północy. Na ulicach znajduje się wówczas tysiące ludzi, którzy z zapartym tchem obserwują Procesiones.

