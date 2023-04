Przeworska Jerozolima – tak bowiem od wieków nazywane jest sanktuarium Świętego Grobu w Przeworsku – to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych średniowiecza i najważniejszy zabytek po Zakonie Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego w południowo-wschodniej Polsce. Pod opieką bożogrobców – tak bowiem popularnie nazywano członków tego zakonu – znajdował się kościół i parafia przez ponad cztery i pół wieku.

To dzięki bożogrobcom powstała tu wspaniała kaplica Grobu Świętego z kopią jerozolimskiego Sepulchrum Domini – serce sanktuarium. W Przeworsku gdzie znajduje się słynna Kaplica Bożego Grobu przy Bazylice Kolegiackiej co roku na obchodach świąt Wielkanocnych gromadziły się tłumy. Wszak to miejsce uznane za jeden z cudów Podkarpacia, gdyż znajduje się tam stały ołtarz będący wierną repliką z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, stąd nazwa "Przeworska Jerozolima".

Dzisiaj to no z najczęściej odwiedzanych miejsc prze turystów w tym malutkim miasteczku Podkarpacia.

Kaplica została dobudowana do bazyliki w 1692 roku. Posiada wyraźnie barokowy wystrój. Wejście do niej prowadzi przez bogato zdobione odrzwia z czarnego marmuru z drzwiami z kutego żelaza. We wnętrzu na centralnym miejscu znajduje się wykonany w 1712 roku Boży Grób. W jego ścianę został wmurowany jako relikwia kamień z jerozolimskiego oryginału. Ściany zdobi neoklasyczna dekoracja malarska z około 1845 roku z fragmentem starej polichromii. Na ścianach bocznych znajdują się ołtarze z XVIII wieku: „Złożenie do Grobu” oraz „Niewiasty i uczniowie przy pustym Grobie”. Istnienie kaplicy związane jest z zakonem Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego zwanych bożogrobcami lub miechowitami, którzy przybyli do Przeworska w 1394 roku, sprawując w tej parafii posługę do 1846 roku.

Obchody Wielkiego Tygodnia są w tym miejscu wyjątkowe, a dodatkowo barwne, bo straż przy grobie trzymają "turki". To niezwykła tradycja z Podkarpacia wciąż jest szeroko praktykowana. Wartę przy grobie rozpoczynają w Wielki Piątek wieczorem - od momentu złożenia w ciemnicy ciała Chrystusa, aż do rezurekcji w Wielką Niedzielę. Razem z "turkami" w kolorowych i zachwycających strojach, obok których nie można przejść obojętnie przy grobie służbę pełnią żołnierze z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku .

Wielka Sobota to czas w którym we wszystkich miasteczkach i wioskach w Polsce odbywa się święcenie pokarmów. Wierni tłumnie pojawiają się w kościołach, by poświęcić koszyki. Po czasie pandemii, święcenie znów odbywa się normalnie, bez restrykcji i obostrzeń.

