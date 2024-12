Deszcz, śnieg i jeszcze wiatr. Fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 21.12.2024]

Sobota (21 grudnia 2024) nie przyniesie poprawy pogody. Według ekspertów miejscami należy się spodziewać opadów deszczu, a także śniegu. Będzie pochmurno, chociaż z przejaśnieniami. Do tego znów będzie wiał silny wiatr.

Pogoda na 21.12.2024

Jaka będzie pogoda w sobotę? Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że 21 grudnia w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Może spaść deszcz i śnieg!

- Miejscami, głównie na zachodzie kraju opady deszczu, na północy i południu także deszczu ze śniegiem i śniegu - podaje IMGW.

Temperatura 21 grudnia

Na termometrach w sobotę maksymalnie do 5°C.

- Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C, jedynie na obszarach podgórskich do 0°C do 3°C - czytamy na stronie IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w szczytowych partiach Karpat i Sudetów 60 km/h, wzmagający się do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Pogoda na jutro. Noc z soboty na niedzielę (21.12/22.12.2024)

Z informacji ekspertów z IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (21.12/22.12.2024) na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane na pozostałym obszarze duże.

- Miejscami opady deszczu a na północnym wschodzie i południowym zachodzie deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Prognozowana wysokość opadów lokalnie na południowym zachodzie do 7 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 8 cm - podają synoptycy.

Miejscami mróz - Temperatura minimalna od -4°C na obszarach podgórskich, około 0°C w centrum kraju do 5°C nad morzem. Miejscami drogi mogą być śliskie.

Jak podaje IMGW, wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, nad morzem i w rejonach podgórskich do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 100 km/h, wzmagający się do 120 km/h a w Karpatach do 90 km/h, południowo-zachodni i południowy. Lokalnie w górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

