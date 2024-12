Toyota przewróciła się na bok! Groźna kolizja w centrum Rzeszowa

Wichury do 80 km/h. Eksperci wydali ostrzeżenia. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Do zdarzenia doszło w czwartek (19 grudnia 2024) przed godz. 13.00 na al. Rejtana w Rzeszowie. Osobowa toyota przewróciła się na bok! Jak do tego doszło? Na miejsce udali się funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili okoliczności w jakich doszło do tej kolizji.

Okazało się, że kierowca skody nie ustąpił pierwszeństwa wyjeżdżając z parkingu, a kierujący toyotą chcąc uniknąć zderzenia, odbił w lewo - gdzie uderzył w słup.

- 28-letni kierujący skodą, mieszkaniec Rzeszowa, wyjeżdżając z parkingu centrum handlowego, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu toyotą, który chcąc uniknąć zderzenia, gwałtownie skręcił w lewo i uderzył w słup oświetleniowy. Następnie, toyota którą kierował 28-letni mieszkaniec Rzeszowa, przewróciła się na prawy bok - informuje podkarpacka policja.

Kierowcy byli trzeźwi. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

