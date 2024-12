Jechała nim wycieczka PTTK z Krosna

Wypadek autokaru w Bieszczadach. Poszkodowanych jest 18 osób

W niedzielę, 15 grudnia doszło do poważnego wypadku autokaru z turystami w Wołosatym. Do wypadku doszło po godzinie 8 rano, autokar, którym podróżowało 50 osób wpadł do rowu. Rannych zostało 18 podróżujących.