Donald Tusk poruszony śmiercią 3-latka z Rzeszowa. Chce pomóc rodzicom

W czwartek 13 lipca 2023, odbyła się sekcja zwłok 3-letniego chłopca, który zmarł nagle we wtorek (11 lipca 2023) w jednym ze żłobków na Rzeszowa.

Według powielanych informacji, dziecko zaczęło się dławić winogronem, jednak rzeszowska Prokuratura Okręgowa utajniła wyniki sekcji zwłok. Dotarliśmy do jadłospisu z rozpisanymi posiłkami dla maluchów z felernego dnia, kiedy miało dojść do śmierci 3-latka. Maluch miał zacząć się dusić podczas drugiego śniadania, na które podano m.in. owoce winogronu.

Malca nie udało się uratować, mimo wezwania specjalistycznej pomocy medycznej. Prowadzone jest śledztwo w sprawie śmierci chłopca, ale już dzisiaj wiadomo, że zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie Arkadiusz Jarosz nie chce ujawniać żadnych szczegółów oraz informacji dotyczących tego, co było przyczyną zgonu i zaznaczył, że nie będzie robił tego w przyszłości, co jest niespotykaną jak dotąd praktyką.

Jak informuje rzeszowska Gazeta Wyborcza, wszyscy pracownicy żłobka w Rzeszowie byli przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, co jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Takie szkolenie odbywają się regularnie co 2 lata, a ostatnie w rzeszowskiej placówce, gdzie zmarł chłopiec miało odbyć się niespełna 3 tygodnie temu.

Donald Tusk poruszony śmiercią chłopca w żłobku

Śmierć dziecka w żłobku poruszyła całą Polskę. Do sprawy odniósł się nawet przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który w mediach społecznościowych opublikował bardzo ważny film:

- Od tego może zależeć życie Twojego dziecka albo wnuczka - napisał polityk.

Donald Tusk prywatnie jest dziadkiem maluchów w podobnym wieku. Na nagraniu zaznaczył:

- Podobnie jak Wy przeżywałem tę tragedię, która wydarzyła się ostatnio w Rzeszowie. Musimy wiedzieć, jak ratować człowieka, który się zadławił, dlatego poprosiłem dzisiaj ratownika pana Artura, żeby pokazał nam wszystkim jak się zachować w takiej sytuacji- tłumaczył polityk.

Na jego profilu pojawił się szczegółowy film z instruktażem, jak ratować dławiącego się niemowlaka oraz starsze dzieci. Polityk w ten sposób chce pomóc wszystkim rodzicom i osobom, pod opieką których może wydarzyć się podobna sytuacja. Ratownik kończy szczegółowy instruktaż słowami:

- Każdy z nas może uratować życie, należy jedynie podjąć decyzję o działaniu - słyszymy.

