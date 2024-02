Dramat w Nisku. Naładowaną bronią groził swojej rodzinie

Zatrucie mięsem w Nowej Dębie. Regina i Wiesław S. o warunkach produkcji: "Jak to w domu, są chyba czyste, prawda?"

W ubiegły weekend do Komendy Powiatowej Policji w Nisku wpłynęło zgłoszenie od przerażonych mieszkańców. Zrozpaczeni domownicy zawiadomili, że 64-letni członek ich rodziny jest pod wpływem alkoholu i grozi im naładowaną bronią.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy z Niska na Podkarpaciu mężczyzna wciąż był agresywny. Na widok policjantów zaczął sięgać do pasa, by dobyć wiatrówkę, na szczęście, zostało mu to udaremnione i nikomu nic się nie stało. Został obezwładniony, a badanie alkomatem wykazało w wydychanym powietrzu miał aż 2,5 promila alkoholu. Broń została zabezpieczona i rozładowana. O losie mężczyzny zdecyduje sąd.

