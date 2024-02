Koszmarny wypadek w Nowosielcach. Auto 30-latka bokiem wpadło do rowu

Zatrucie mięsem w Nowej Dębie. Regina i Wiesław S. o warunkach produkcji: "Jak to w domu, są chyba czyste, prawda?"

Podkarpackie. Wypadek w Nowosielcach

W poniedziałek 26 lutego doszło do poważnego wypadku w miejscowości Nowosielce na Podkarpaciu. 34-letni kierowca land rovera wjechał w tył jadącego przed nim fiata. W wyniku zderzenia punto zostało poważnie uszkodzone - na zdjęciach z wypadku widać porozrzucane wokół auta części, pojazd leżał bokiem w rowie.

Wyrok dla Grzegorza G., który po pijanemu zabił rodziców trójki dzieci

30-letni kierowca z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Według ustaleń policji, obydwaj uczestnicy wypadku w Nowosielcach na Podkarpaciu byli trzeźwi. Co doprowadziło do wypadku?

- Policjanci ustalili, że kierujący land rover, 34-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Fiat Punto i najechał na jego tył - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku.