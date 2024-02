Tragedia w Nowej Dębie. Producenci o warunkach: Jak to w domu, są chyba czyste, prawda?

JAK SIĘ TŁUMACZĄ?

Zatrucie mięsem w Nowej Dębie. Regina i Wiesław S. o warunkach produkcji: "Jak to w domu, są chyba czyste, prawda?"

sz 22:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po tragedii w Nowej Dębie Regina i Wiesław S. - sprzedawcy mięsnych wyrobów, które doprowadziły do ostrego zatrucia trzech osób, w tym do jednego zgonu - wypowiedzieli się o warunkach, w których powstawały ich produkty. Do tej pory prokuratura w Tarnobrzegu ustaliła, że małżeństwo nie posiadało wymaganych zgód, a warunki te "były dalekie od ideału". Sprawdź, co powiedzieli producenci mięsa z targowiska w Nowej Dębie.