Dramatyczny pożar w Rudce. W ogniu stanął dom, budynek gospodarczy i dwa samochody

W środę, 13 maja 2026 roku, około godziny 5:00, doszło do dramatycznego pożaru w miejscowości Rudka na Podkarpaciu.

W wyniku zdarzenia doszczętnie spłonął budynek gospodarczy, ogień przeniósł się na dom mieszkalny i strawił dwa samochody osobowe.

Na szczęście, mieszkańcy zdążyli się ewakuować i nikt nie odniósł obrażeń; przyczyny pożaru będą ustalane przez policję, prokuratora i biegłego.

Do pożaru doszło w środę, 13 maja 2026 w miejscowości Rudka. Około godz. 5.00 dyżurny przeworskiej jednostki otrzymał o nim informację. Na miejscu doszczętnie spłonął drewniany budynek gospodarczy, a ogień przeniósł się na dom mieszkalny. Spłonęły również dwa samochody!

Na szczęście, ze wstępnych informacji wynika, że mieszkańcy w porę zdążyli się ewakuować - przekazuje policja w komunikacie - Policjanci, którzy pojechali na miejsce, swoje działania skupili gównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz udrożnieniu dróg dojazdowych, tak, aby pojazdy służb ratowniczych miały swobodny dojazd.

Po ugaszeniu pożaru do pracy przystąpi grupa dochodzeniowo-śledcza.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny i zabezpieczą ślady, niezbędne do ustalenia przyczyn pożaru - czytamy w komunikacie.

