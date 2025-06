Tragiczny wypadek podczas prac ziemnych. Mężczyzna przysypany ziemią

HEROICZNA WALKA STRAŻAKÓW

Dramatyczny wypadek podczas prac ziemnych. Mężczyzna przysypany ziemią. Na miejsce wezwano pomoc

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek (10 czerwca) przed godziną 14 w miejscowości Przysietnica (pow. brzozowski). Podczas prac przy kopaniu studni, doszło do przysypania mężczyzny znajdującego się w wykopie.