Łąka krokusowa w Rzeszowie

Łąka krokusowa pojawiła się na placu Cichociemnych w Rzeszowie. Piękne, kolorowe kwiaty przyciągnęły mieszkańców. W weekend pojawiły się tu tłumy, by ją podziwiać i fotografować się na tle dywanu z fioletowo-białych kwiatów. Nic dziwnego - po miesiącach pełnych chłodu i szarości kolorowe kwiaty urzekają swoim pięknem.

- Oto i ona – nasza piękna łąka krokusowa. Zapraszamy na plac Cichociemnych w samym sercu Rzeszowa. Zieleńce przy placu właśnie zamieniły się w piękny dywan stworzony z tysięcy krokusowych kwiatów - zachęca Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Dywan z krokusów sfinansowany z "Zielonego Funduszu Rzeszowa"

Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, łąka krokusowa została sfinansowana z "Zielonego Funduszu dla Rzeszowa" i środków, które wpłaciła spółka InPost.

„Zielony Fundusz dla Rzeszowa" to program, który służy zaangażowaniu mieszkańców, fundatorów, ekspertów zainteresowanych poprawą przestrzeni miasta. W ramach programu organizowane są takie projekty, jak nasadzenia w pasach drogowych, tworzenie ogrodów sensorycznych, czy łąki kwietne, nasadzenia drzew, zakładanie rabat. Cegiełki w postaci darowizn pozwalają na realizowanie konkretnych planów.

Mieszkańcy zachwyceni łąką krokusową

Rzeszowianie w weekend tłumnie ruszyli, by podziwiać kolorowy dywan z krokusów. Pojawiały się same pozytywne komentarze. Podobnie w sieci - pod postem Zarządu Zieleni Miejskiej internauci pisali:"Już nie trzeba jechać do Doliny Chochołowskiej. Jest przepięknie!" ; "Wiosennie, prześlicznie to wygląda" ; "Pięknie".

Pamiętać jednak należy, by podziwiać kwiaty odpowiedzialnie - tak, by ich nie deptać! W Szczecinie, gdzie krokusy zakwitły już jakiś czas temu pojawił się właśnie taki problem - więcej tutaj: Ludzka bezmyślność niszczy szczeciński symbol wiosny. Za deptanie krokusów grożą surowe kary!

Krokusy - co to za kwiaty?

Krokusy, jak podaje Wikipedia to rośliny z rodziny kosaćcowatych, a należy do niego aż 250 gatunków! Krokusy ozdobne są łatwymi w uprawie kwiatami, a rozmnażają się przez bulwocebule. Najlepiej sadzić je jesienią, w okresie wrzesień - październik, by na wiosnę cieszyć się pięknymi kwiatami.

Łąka krokusowa w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.