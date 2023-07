Dzieci pojechały na kolonię, trafiły do szpitali! Wiadomo, co było przyczyną zatrucia

Turysta rażony piorunem na szlaku! Zaskoczyła go gwałtowna burza

Około 20 dzieci w wieku 8-11 lat, które przyjechały na kolonię w Bieszczadach trafiła do szpitali z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Karetki woziły dzieci do szpitali w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Brzozowie i Przemyślu. Dzieciakom dokuczały nudności, biegunki i wymioty. Na szczęście, większość z nich wróciła już do domów.

O sprawie został powiadomiony sanepid. Pracownicy we wtorek 4 lipca pobrali próbki do badań. Są już wyniki! Okazuje się, że woda używana w schronisku w Rudence zawiera bakterie grupy coli. Woda zdecydowanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

- W próbkach wody pobranych dnia 04.07.2023 r. w związku z podejrzeniem zatrucia stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, escherichia coli) badane próbki nie odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294). W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie jest skierowane wszystkich odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudence.

