Dzieci jechały na buggy. Maszyna przygniotła trzy dziewczynki. Są w szpitalu

Wypadek na Podkarpaciu. Troje dzieci w szpitalu

W sobotę (17 maja) około godz. 17 policjanci zostali wezwani na miejsce wypadku, do jakiego doszło na łące, w miejscowości Durdy, w gminie Baranów Sandomierski.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że trzy dziewczynki w wieku 9, 11 i 13 lat, poruszały się czterokołowym pojazdem mechanicznym typu buggy. W pewnej chwili, z nieustalonych przyczyn, pojazd przewrócił się na bok i przygniótł dziewczynki.

- przekazała Beata Jędrzejewska-Wrona z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

13-latka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Rzeszowie. Młodsze z dziewczynek trafiły do szpitala w Tarnobrzegu w stanie niezagrażającym życiu.

- Na miejscu wypadku policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i oględziny pojazdu, sporządzili dokumentację fotograficzną. Przyczyny i okoliczności wypadku będą szczegółowo wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania - dodała rzeczniczka KMP w Tarnobrzegu.

Prowadzenie pojazdów. Ważny apel policji

Policjanci przypominają: Uprawnienia do kierowania czterokołowcem lekkim, daje prawo jazdy kat. AM (ta sama kategoria prawa jazdy pozwala kierować motorowerem). By uzyskać prawo jazdy tej kategorii, trzeba mieć 14 lat i zgodę rodziców.

Jak było w miejscowości Durdy, czy dziewczynki jechały same, która prowadziła i czy ktoś im pozwolił poruszać się tym pojazdem, wyjaśnią mundurowi.

