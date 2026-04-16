Efektowna parada z widowiskowym pokazem musztry! Takich widoków się nie zapomina

Podtrzymają piękną tradycję w Tryńczy

Miejscem wydarzenia będzie plac kościelny przy ołtarzu polowym w Tryńczy, gdzie od godzin przedpołudniowych będzie można podziwiać niezwykle barwne formacje straży wielkanocnych z różnych stron Polski. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć bogato zdobione mundury, szarfy, pióropusze, pompony i kunsztowne elementy strojów, które sprawiają, że parada jest jednym z najbardziej kolorowych wydarzeń w regionie.

Program wydarzenia:

11:00 - Uroczysta msza święta polowa pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abp. Adama Szala

12:00 - Oficjalne otwarcie parady, wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów

13:00 - Pokaz musztry paradnej, czyli najbardziej widowiskowy punkt programu – dynamiczne prezentacje straży wielkanocnych w rytmie orkiestr i komend

Na uczestników czekać będą również dodatkowe atrakcje: dmuchany plac zabaw dla dzieci, stoiska gastronomiczne oraz wystawowe, dzięki czemu wydarzenie ma być świetną propozycją dla całych rodzin.

Kim są „Turki”?

„Turki”, czyli straże wielkanocne, to wyjątkowy zwyczaj ludowy związany ze strażą przy Grobie Pańskim. Tradycja ta znana jest m.in. na Podkarpaciu i według legendy wywodzi się z czasów odsieczy wiedeńskiej. Powracający z wojny chłopi mieli przywozić zdobyczne stroje tureckie i właśnie w nich zaciągać wartę przy Grobie Chrystusa. Z czasem zwyczaj ten zakorzenił się w lokalnej kulturze i przetrwał do dziś jako piękny element wielkanocnego dziedzictwa. W Wielką Niedzielę „Turki” prezentują się w pełnej gali – w efektownych mundurach, często ozdobionych kwiatami i kolorowymi wstęgami, maszerując przy dźwiękach orkiestr i wykonując widowiskowe układy musztry.

Parada w Tryńczy to nie tylko pokaz tradycji, ale prawdziwe święto folkloru, historii i wspólnoty. Jeśli ktoś chce zobaczyć żywą kulturę Podkarpacia w jej najbardziej spektakularnym wydaniu - tego wydarzenia nie powinien przegapić.

