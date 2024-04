Piękna tradycja

Niezwykłe widowisko na Podkarpaciu. Tak wyglądała wielkanocna parada Turków w Tryńczy

Niezwykle barwne widowisko, co roku przyciąga tłumy do Tryńczy na Podkarpaciu. Straż Grobowa, popularnie zwana Turkami to zwyczaj, który nierozerwalnie kojarzy się z Wielkanocą w tym województwie. Zobaczyliśmy efektowne kostiumy, kultywowaliśmy tradycję i przeżyliśmy niezwykłe widowisko, związane z uroczystym przemarszem i pokazami musztry.