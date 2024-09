i Autor: fot. Gerd Altmann/Pixabay

Zielone inwestycje

Ekologia na kredyt. Pieniądze z KPO dla Podkarpacia czekają na chętnych

"Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast" - to nazwa projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. W skali kraju do rozdysponowania jest aż 40 miliardów złotych. Program skierowany jest m.in. do samorządów. Choć system przydzielania preferencyjnych kredytów dopiero nabiera tempa, skorzystały już z niego rzeszowskie wodociągi. Pieniądze czekają na kolejnych chętnych z Podkarpacia.