Fenomen disco polo. Nikt nie słucha, a na koncertach tłumy

Disco polo to gatunek muzyki popularnej będący nurtem muzyki tanecznej, powstałym w Polsce w latach 80. XX wieku, w początkowym okresie istnienia znany jako muzyka chodnikowa albo także pod nazwą muzyka podwórkowa. Nurt ten, będący rodzajem muzycznego folkloru miejskiego, cieszył się dużą popularnością w latach 90. XX wieku, przy czym apogeum przypadło na lata 1995–1997. Potem nastąpił stopniowy spadek popularności tego gatunku muzyki, co doprowadziło do ostatecznego – jak wówczas sądzono – upadku na początku XXI wieku. Renesans popularności disco polo nastąpił zimą 2007 roku. W 2024 roku to wciąż bardzo popularny trend. Chociaż prawdopodobnie każdy z nas spotkał osobę, która twierdziła, ze kompletnie nie słucha disco polo, a gdy jest na weselu i grany jest kawałek z tego nurtu muzycznego to się nie bawi, ale jak to ma się do rzeczywistości?

Zenon Martyniuk zagrał na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu tylko w ostatnich kilku tygodniach jeden z najpopularniejszych grajków disco polowych - Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, wystąpił kilka razy. Koncerty zawsze były organizacyjnym hitem i pojawiało się na nich tysiące ludzi. Tak było m.in. 31 maja na Dniach Gminy Solina, 15 czerwca na Dniach Głogowa Małopolskiego i tego samego dnia w Grodzisku Dolnym na wielkim otwarciu nowego lokalu nad Zalewem Czyste. Tłum pojawił się też na koncercie 6 lipca na Dniach Gminy Dukla i 7 lipca Na Dniach Gminy Dubiecko. Tego samego dnia Zenon Martyniuk grał też swój koncert w Huwnikach podczas święta Kultura Karpat - Tradycja i współczesność. W końcu tłum ludzi śpiewających największe hity zespołu pojawił się też na Dniach Gminy Sieniawa 21 lipca. A to nie koniec koncertów, które w tym roku na Podkarpaciu zagra jeszcze zespół Akcent.

Chociaż zespół Zenka Martyniuka jest jednym ze starszych discopolowych wirtuozów, bo powstał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku to nigdy nie przestał grać, nawet w czasach, kiedy disco polo było niszową muzyką w Polsce. Dzisiaj w serwisie YouTube utwór „Przez twe oczy zielone” zespołu Akcent ma 210 mln wyświetleń i pobił tym samym rekord Polski. Dzięki dużej popularności tego utworu zespół Akcent w składzie Zenon Martyniuk oraz Ryszard Warot na przełomie roku 2016/2017 w Zakopanem po raz pierwszy pojawił się na sylwestrze organizowanym przez Telewizję Polską i transmitowanym na żywo na antenie TVP2 jako gwiazda gatunku disco polo.

Zenon Martyniuk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów muzyki disco polo, a na jego koncertach pojawiają się tysiące osób. Zarówno tych starszych słuchaczy jak i młodszych, którzy zapewne mają mniej lat życia, niż zespól Akcent istnienia. Wszyscy znają ich najbardziej kultowe piosenki, a na koncertach publiczność śpiewa hity z pamięci. Jedni mówią, że nie słuchają inni bawią się na koncertach Króla disco polo. Frekwencja na imprezach, gdzie pojawia się Zenon Martynik zawsze była ogromna. Swoisty fenomen.

