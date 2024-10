i Autor: AP/ Super Express

KULTURA

Festiwal Arcydzieł wystartował! "Matka" z Agatą Kuleszą na otwarcie. "Lalka" z niesamowitymi owacjami

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie trwa 3. edycja Festiwalu Arcydzieł. Tegoroczne 62. Rzeszowskie Spotkania Teatralne otwarła "Matka" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Natomiast w sobotę można było zobaczyć "Lalkę". To nie koniec. Widzowie mają jeszcze sporo do zobaczenia - Festiwal trwa do niedzieli (27 października).