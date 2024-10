Najlepsze spektakle z całej Polski. Ruszają 62. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 03. Festiwal Arcydzieł

to robi wrażenie!

Rzeszowskie Spotkania Teatralne organizowane są przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej nieprzerwanie od 1961 roku. To prawdzie jesienne święto sztuki teatralnej, a zarazem okazja do spotkania dla miłośników teatru oraz klasyki literatury, którzy w tym czasie zjeżdżają się do Rzeszowa z całej Polski.

- W programie tegorocznego Festiwalu Arcydzieł chcę zwrócić Państwa uwagę na bogactwo gatunków literackich i konwencji scenicznych, w których arcydzieła spotykają się z teatrem, w spektaklach z mocnym przekazem. – mówi Dyrektor Festiwalu i kurator nurtu konkursowego dr Jan Nowara.

Rzeszowskie Spotkania Teatralne. Czego można się spodziewać?

Nurt Główny Festiwalu stanowić będą spektakle na podstawie dzieł największych pisarzy polskich i światowych, m.in. S. I. Witkiewicza („Matka” Teatru Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie), B. Prusa („Lalka” Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie), W. Szekspira („Makbet – głosy z ciemności” Teatru Przedmieście w Rzeszowie oraz „Miarka za miarkę” Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie), A. Mickiewicza („Gusła” Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze), J. Kandera, F. Ebba, J. Masteroffa („Kabaret” Teatru Polskiego w Bielsku-Białej), S. Żeromskiego („Dzieje grzechu. Opowiedziane na nowo” Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy) i P. Shaffera („Amadeusz” Teatru im. S. Jaracza w Łodzi).

Na widzów czekają również wydarzenia towarzyszące, m.in. otwarcie wystawy 19. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego, spektakle (monodram Agnieszki Przepiórskiej pt. „W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej” oraz „Grecy” z łotewskiego Liepājas Teātris), koncerty („W poszukiwaniu utraconego czasu” Bartłomiej „Eskaubei” Skubisz 25 lat na scenie oraz „Śpiewodzieła” Marka Bałaty), a także czytania performatywne dramatów zrealizowanych w ramach tegorocznej Sceny Nowej Dramaturgii.

Po wszystkich spektaklach i czytaniach performatywnych odbędą się rozmowy z twórcami.

Bilety na spektakle konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące do nabycia w kasach teatru lub na stronie www.teatr-rzeszow.pl.

62. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 03. Festiwal Arcydzieł. Program

18.10 (pt.) | godz. 18:00 | Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie: „Matka” S. I. Witkiewicza, reż. A. Augustynowicz (SK) | Duża Scena

19.10 (sob.) | godz. 17:40 | 19. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego – otwarcie wystawy | Foyer

19.10 (sob.) | godz. 18:00 | Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie: „Lalka” na motywach powieści B. Prusa, reż. J. J. Połoński (SK) | Duża Scena

20.10 (nd.) | godz. 17:00 | Teatr Przedmieście Rzeszów: „Makbet – głosy z ciemności” wg W. Shakespeare’a, reż. A. Adamska-Szukała (SK) | Teatr Przedmieście

20.10 (nd.) | godz. 17:00 | Młoda Scena Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie: „Tajemna historia, czyli etiudy z Ajschylosa”, reż. B. Napieraj | Szajna Galeria

20.10 (nd.) | godz. 20:00 | „W poszukiwaniu utraconego czasu” Bartłomiej „Eskaubei” Skubisz 25 lat na scenie | Duża Scena

21.10 (pon.) | godz. 19:00 | Lubuski Teatr w Zielonej Górze: „Gusła” na podstawie II i fragmentów IV części „Dziadów” A. Mickiewicza, reż. G. Bral (SK) | Duża Scena

22.10 (wt.) | godz. 18:00 | Teatr Polski w Bielsku-Białej: „Kabaret” J. Kandera, F. Ebba, J. Masteroffa, reż. M. Warsicka (SK) | Duża Scena

23.10 (śr.) | godz. 18:00 i 21:00 | Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy: „Dzieje grzechu. Opowiedziane na nowo” wg S. Żeromskiego, reż. D. Kopiec (SK) | Duża Scena

23.10 (śr.) | godz. 18:00 | „Najcieplejsza zima naszego życia” T. Motyki, reż. M. Jaszczyński (SND) | miejsce: Mała Scena

24.10 (czw.) | godz. 18:00 | „Śpiewodzieła” koncert Marka Bałaty | Sala kameralna Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego

24.10 (czw.) | godz. 20:00 | Dom Spotkań z Historią: „W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej”, monodram Agnieszki Przepiórskiej, reż. A. Gryszkówna | Mała Scena

25.10 (pt.) | godz. 18:00 | Teatr im. S. Jaracza w Łodzi: „Amadeusz” P. Shaffera, reż. A. Wieczur (SK) | Duża Scena

26.10 (sob.) | godz. 17:00 | „Grub_” H. Michalaka, reż. A. Wolszczak (SND) | miejsce: Mała Scena

26.10 (sob.) | godz. 19:00 | PREMIERA Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie: „Miarka za miarkę” W. Shakespeare’a, reż. Sz. Kaczmarek (SK) | Duża Scena

27.10 (nd.) | godz. 17:00 | „Kochanieńka.Xterminate” A. Skrzypek, reż. M. Popiel (SND) | miejsce: Szajna Galeria

27.10 (nd.) | godz. 19:00 | Liepājas Teātris (Łotwa): „Grecy”, reż. E. Seņkovs | Duża Scena

27.10 (nd.) ZAKOŃCZENIE FESTIWALU: OGŁOSZENIE WERDYKTU JURY ORAZ NAGRODY PUBLICZNOŚCI | Foyer

SK – spektakl konkursowy

SND – Scena Nowej Dramaturgii

